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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

16 فريقا يتنافسون في دورى منتخبات مجالس المدن على كأس محافظ بني سويف

صدى البلد

تتواصل منافسات دورى منتخبات مجالس المدن لكرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022 ، والتي تقام على كأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، ويشارك فيها 16 فريقا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تستمر فعاليات البطولة في الفترة من 7 إلى  30 ديسمبر الجاري ، ويدير اللقاءات حكام من منطقة المينى فوتبول ببنى سويف.

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من جهته أوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة أن البطولة يتم تنظيمها بالتعاون بين إدارة الرياضة بالمديرية ومنطقة المينى فوتبول ببني سويف، ويستضيفها نادي الشباب الرياضي،مشيراً إلى أنه تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات ، كل مجموعة تضم 4 فرق ، حيث تضم المجموعة الأولى فرق( الميمون، بنى صالح ، اهناسيا ،بلفيا)، بينما تضم المجموعة الثانية فرق “بهبشين ،قرية الصعايدة ،العواونة، بنى هارون)،في حين ضمت المجموعة الثالثة (دنديل ،سمسطا ،غياضة الغربية،أبو صير الملق )، فيما يلعب في المجموعة الرابعة (  قمن العروس ، تلت ،طحا البيشة ،الحكامنة ”

منافسات البطولة انطلقت الثلاثاء الماضي بمباريات المجموعة الأولى وأسفرت عن فوز بنى صالح على الميمون بنتيجة 3/4 ، فيما تعادل بلفيا مع اهناسيا بدون اهداف، بينما أسفرت نتائج مباريات المجموعة الثانية "التي أقيمت الأربعاء"عن  تعادل بهبشين مع قرية الصعايدة بنتيجة 2/2 ، وفوز بنى هارون على العواونة بنتيجة 4/5  ، وتم إقامة مباريات المجموعة الثالثة أمس الخميس، بينما تقام مباريات المجموعة الرابعة الأحد القادم.

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