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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان | قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير المطعمين .. وصحة النواب تفجر مفاجأة عن كورونا.. وتسمية مولودك بأسماء مركبة يعرضك للحبس والغرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

إعلام النواب: الفكر المتطرف يواجه بـ الاعتدال و الوسطية.. وتوعية الشباب ضرورة

بعد اختراق إنستجرام رمضان صبحي.. الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تلاحق الهاكرز

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

زيادة مكافأة نهاية الخدمة ومد التعاقد بعد الـ 60.. مفاجآت جديدة لأعضاء التدريس بالجامعات

تأمين البيئة.. 9 مواد بمشروع قانون العمل أثاروا الجدل بمجلس الشيوخ

لـ الآباء الجدد.. تسمية المولود بأسماء مركبة يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

عشوائي وغير مدروس| تحركات عاجلة من النواب لـ « إلغاء التشعيب» بالثانوية العامة.. الأسبوع المقبل

قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير الملقحين

ذروة الموجة الرابعة.. «صحة النواب» تفجر مفاجأة عن كورونا

مكافأة شهر.. ضوابط وإجراءات إنهاء العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ

من «صحة النواب» إلى الحكومة.. تحذير عاجل من ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا

 

 

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