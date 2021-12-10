بعد اختراق إنستجرام رمضان صبحي.. الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تلاحق الهاكرز

هوس الشهرة بات مطلبا يقصده الكثيرون، وتحقيقا لذلك يقبل البعض على القيام بأعمال منافية للآداب لتحقيق غرض ما أو مكيدة بهدف التشهير أو إساءة السمعة لأحد المشاهير ، فنجد الكثيرون من لاعبي كرة القدم وغيرهم يعانون من وقائع اخترق حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفى سياق متصل أعلن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن اختراق الحساب الرسمي الخاص به على «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب صبحي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «يا جماعة أنا الأكونت بيجيلي إن في حد بيحاول يدخل عليه»، ليرد عليه بعض متابعيه أن هذا الأمر يحدث مع البعض وأن منهم من تعرض له".

اختراق حساب رمضان صبحي

أعلن الهاكرز اختراق الحساب، قائلا: «الأكونت خلاص بقي بتاعنا ومحدش يعرف يعمل حاجة.. واجهزوا للي جاي».

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته.

ونصت المادة 17 من القانون على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .

وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.