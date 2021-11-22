رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

رفض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قرار إيهاب جلال المديرالفني للفريق الذي تمسك باللاعب فى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، ان رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قد ابلغ مسئولي ناديه بقراره النهائي والرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وتابع شبانة : ان رمضان صبحي قد اكد لمسئولي بيراميدز أن قراره نهائي ويرغب في الرحيل خلال يناير المقبل لخوض تجربة الاحتراف الأوروبية بعدما تلقى عدة عروض وكان على رأسها من صفوف جالطة سراي التركي.



واضاف: أوضح رمضان صبحي لإدارة بيراميدز بأن فرصته في الحفاظ على مكانه بين صفوف منتخب مصر ستكون عن طريق الاحتراف الأوروبي بعد استبعاده من المعسكر الأخير.



وكان إيهاب جلال قد رفض رحيل رمضان صبحي وتمسك بإستمراره لنهاية الموسم على الأقل لكن اللاعب رفض هذا القرار وأكد تمسكه بالرحيل في يناير