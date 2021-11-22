رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

رفض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قرار إيهاب جلال المديرالفني للفريق الذي تمسك باللاعب فى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.
كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، ان رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قد ابلغ مسئولي ناديه بقراره النهائي والرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابع شبانة : ان رمضان صبحي قد اكد لمسئولي بيراميدز أن قراره نهائي ويرغب في الرحيل خلال يناير المقبل لخوض تجربة الاحتراف الأوروبية بعدما تلقى عدة عروض وكان على رأسها من صفوف جالطة سراي التركي.
واضاف: أوضح رمضان صبحي لإدارة بيراميدز بأن فرصته في الحفاظ على مكانه بين صفوف منتخب مصر ستكون عن طريق الاحتراف الأوروبي بعد استبعاده من المعسكر الأخير.
وكان إيهاب جلال قد رفض رحيل رمضان صبحي وتمسك بإستمراره لنهاية الموسم على الأقل لكن اللاعب رفض هذا القرار وأكد تمسكه بالرحيل في يناير