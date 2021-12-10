دراسة: إتباع الحوامل حمية البحر المتوسط يقلل من ولادة أطفال صغار الحجم

تعتبر حمية البحر المتوسط من أكثر الحميات الغذائية الشهيرة والصحية على مستوى العالم؛ حيث ينصح به الكثير من الأطباء إلا أنه توصلت دراسة أجراها باحثون أسبان من مستشفى في برشلونة، إلى أن النساء الحوامل اللائي يتبعن حمية البحر المتوسط قد يكونون أقل عرضة لإنجاب طفل صغير في الحجم.

أهمية إتباع الحوامل حمية البحر المتوسط





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن قاموا بتقييم 1200 امرأة تتبع حمية البحر المتوسط خلال النصف الثاني من حملهن، وكانوا معرضين لولادة أطفال ذات وزن منخفض بنسبة 42٪، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





وأشار الباحثون، إلى الأطفال الذين يولدون أصغر في الحجم هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل في نمو الدماغ والقلب مع تقدمهم في السن؛ حيث أن النساء اللواتي اتبعن حمية البحر المتوسط والذي يتكون من الكثير من الخضار والفواكه وزيت الزيتون، كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لإنجاب طفل أصغر في الحجم.



وأكد الباحثون، أنه يزيد احتمال ولادة أطفال ذات وزن أقل من الطبيعي للأمهات فوق سن الأربعين والمدخنين ومن يعانون من السمنة؛ حيث لا توجد حاليًا طريقة مثبتة علميًا لمنع ولادة طفل أصغر مما ينبغي.



أهمية إتباع الحوامل حمية البحر المتوسط



وأوضح الباحثون، إن عوامل نمط الحياة بما في ذلك سوء التغذية والمستويات العالية من التوتر قد تكون مرتبطة أيضًا بزيادة خطر ولادة طفل صغير جدًا، وقد تكون أيضًا وراء مضاعفات الحمل الأخرى لأنها مرتبطة بالتهاب المشيمة.



وقال البروفيسور إدوارد جراتاكوس خبير في طب الجنين، إن إنجاب طفل صغير في الحجم مقارنة بعمر الحمل يرتبط بزيادة التهاب المشيمة والإجهاد التأكسدي والشيخوخة؛ حيث تم ربط حمية البحر المتوسط بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، لذا فإن نتائج الدراسة "قد تكون مرتبطة بيولوجيًا بآثار النظام الغذائي لحمية البحر المتوسط".



وأضاف جراتاكوس، إلى أنه في الوقت نفسه ارتبطت مستويات الإجهاد لدى الأمهات بزيادة معدلات المواليد ولادة أطفال أصغر في الحجم ومستويات أعلى من هرمون الكورتيزول والخلايا التي تعزز الالتهاب.