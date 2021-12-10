عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: رفع ١٢٠ طنا من المخلفات بطريق "المحلة الكبرى- طنطا"

رفع ١٢٠ طن من المخلفات
رفع ١٢٠ طن من المخلفات

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس مجلس ومركز ومدينة المحلة اللواء حسين لبيب بأهمية رفع  المخلفات بشكل مستمر، وتكثيف الحملات على الطرق الرئيسية، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحملة نظافة مكبرة على طريق محلة روح- صفط تراب.

كما وجه  المحافظ رئيس المدينة العمالية بأهمية مشاركة معدات الوحدات المحلية وعمال النظافة،  وتم رفع 120 طن من تراكمات القمامة ونواتج التطهير ومخلفات الهدم بجوار شريط السكة الحديد على الطريق القديم محله روح- صفط.

ووجه محافظ الغربية باستكمال أعمال النظافة بالطريق والبدء في تشجير تلك المنطقة بزراعة العديد من أشجار الزينة لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

IMG-20211210-WA0045
IMG-20211210-WA0045
IMG-20211210-WA0043
IMG-20211210-WA0043
IMG-20211210-WA0044
IMG-20211210-WA0044
IMG-20211210-WA0046
IMG-20211210-WA0046
الغربية حسين لبيب مدين حملات وجه مدينة المحلة مدينة حملة نظافة الوحدات المحلية التطهير حافظ الغربية المحلة الكبرى راب مدينة المحلة الكبري مخلفات الطرق حمل نظافة

موضوعات متعلقة

التحفظ على 10 مركبات مخالفة في حملات بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يغادر الكويت بعد جولة خليجية

لتقديم خدمات ميسرة.. وزارة الزراعة تعدد مزايا كارت الفلاح

لصيانة المحولات .. قطع الكهرباء 5 ساعات عن 4 مناطق بالغردقة غدا

سباق زمني.. خطة صانعي اللقاحات لمواجهة "أوميكرون"

حصريا.. إطلاق لعبة ببجي PUBG الأصلية "مجانا"

أبرزهم فورد مافريك.. أفضل الشاحنات المنتظرة لعام 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

أخطر مسرب للمعلومات في التاريخ.. ما مصير جوليان أسانج بعد سماح القضاء البريطاني بتسليمه؟

يارب أشفيه.. عصام الشوالي يعتذر عن استكمال التعليق على مباريات كأس العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش الكون.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

فيديو

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ