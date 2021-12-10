محافظ الغربية: رفع ١٢٠ طنا من المخلفات بطريق "المحلة الكبرى- طنطا"

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس مجلس ومركز ومدينة المحلة اللواء حسين لبيب بأهمية رفع المخلفات بشكل مستمر، وتكثيف الحملات على الطرق الرئيسية، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحملة نظافة مكبرة على طريق محلة روح- صفط تراب.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة العمالية بأهمية مشاركة معدات الوحدات المحلية وعمال النظافة، وتم رفع 120 طن من تراكمات القمامة ونواتج التطهير ومخلفات الهدم بجوار شريط السكة الحديد على الطريق القديم محله روح- صفط.

ووجه محافظ الغربية باستكمال أعمال النظافة بالطريق والبدء في تشجير تلك المنطقة بزراعة العديد من أشجار الزينة لمنع إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

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