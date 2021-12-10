5 سيارات كوبيه في الإمارات موديل 2021 .. صور

يضم السوق الاماراتي نخبة من السيارات القوية وسط موديلات 2021، ومن بينها فئة الكوبيه، والتي تلاقى اقبال كبير من محبي عالم السيارات وخاصة فئة الشباب، لمن يهوى مفهوم الثنائي الابواب، مع الاطلالة الرياضية الساحرة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات كوبيه موديل 2021 داخل السوق الاماراتي.

1 – هيونداي Veloster موديل 2021

تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصانا، وعزم اقصى للدوران 353 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة هيونداي Veloster موديل 2021 أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.2 ثانية.

بينما تأتي هيونداي Veloster موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4265 متر للطول، وبعرض يبلغ 1811 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1394 متر، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2649 متر، ومساحة تخزين تسع لـ 563 لتر.

ويبلغ سعر السيارة Veloster داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 149 الف درهم.

2 – نيسان جي تي ار موديل 2021

تستمد السيارة نيسان جي تي ار موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 565 حصانا، وعزم اقصى للدوران 637 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 315 كيلومتر في الساعة.

كما تضم السيارة نيسان جي تي ار موديل 2021 قدرات فنية اعلى تجهيزًا من خلال محرك بقوة 600 ح حصانا، وعزم اقصى للدوران 637 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر صانا، و 652 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة نيسان جي تي ار موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 498.685 درهم إلى 787.809 درهم.

3 – تويوتا سوبرا موديل 2021

دعمت تويوتا سوبرا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 255 حصانا، وعزم اقصى للدوران 400 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، مما يجعلعها تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 5.2 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، بقوة 382 حصانا وعزم اقصى للدوران 500 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة ايضا، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.1 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة تويوتا سوبرا موديل 2021 من 179.900 درهم إلى 204.900 درهم اماراتي.

3 – استون مارتن DBS سوبرليجرا موديل 2021

تتسارع السيارة استون مارتن DBS موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.4 ثانية، حيث تستمد اوامر القوة من محرك مكون من 12 اسطوانة سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 715 حصانا، وعزم اقصى للدوران 900 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي بنظام الدفع الخلفي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة استون مارتن DBS موديل 2021 عبر فئة واحدة وبقيمة قدرها مليون و 281.153 درهم اماراتي.

4 – فيراري روما موديل 2021

زودت السيارة فيراري روما موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 3900 سي سي، يعمل على انتاج قوة 620 حصانا، وعزم اقصى للدوران 760 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يرسل السرعة عبر منظومة الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 320 كيلومتر في الساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مد زمنية قدرها 3.4 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة فيراري روما موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 871.500 درهم.