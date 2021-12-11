أخبار التوك شو| السيسي: اليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف لصون الكرامة.. السعيد: 9.8% معدل النمو في مصر خلال الربع الأول.. موافى يكشف طريقة للاستغناؤء عن الملح في الطعام

نشر قسم التوك شو بموقع صدى البلد، عددا من الأخبار على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

المفتي يرد على رسالة فتاة تؤكد أن والدها يظلمها: يجب طاعة الوالدين

قال الدكتور شوقي علام،مفتي الجمهورية، إن الشرع حرص على صلة الأرحام، وكذلك بر الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة في القرآن والسنة.



عاصي الحلاني يروي قصة حبه لزوجته وتفاصيل الكليب الذى كان السبب في زواجهما..فيديو

حلّ النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

المفتى: يجب الأخذ بأسباب الوقاية من كورونا بتناول اللقاح وتنفيذ الإجراءات

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،رسالة لمدعي حرمانية تلقي لقاح كورونا.



الرئيس السيسي عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان: يهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن الرئيس السيسي قال: "يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف لصون كرامة كل شخص وحقه في حياة كريمة ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل".



بقول لقداسة البابا أنا متعصب لمحافظتنا البحيرة.. المفتى متحدثا عن علاقته بالبابا تواضروس

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن علاقته بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



محلية النواب عن أزمة الإيجار القديم: الأمور ستتم بحيادية تامة.. فيديو

يناقش برنامج "كلام في السياسة"، خلال حلقة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم.



هالة السعيد: 9.8% معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إن معدل النمو ٩.٨٪ خلال الربع الأول من العام الحالي في مصر.



موافي ينصح الذي يعاني من آلام المعدة بإجراء تحليل جرثومي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن آلام المعدة والقيء، ليس سببها التهابات المعدة لكنها قد تكون ناتجة عن التهابات المرارة أو غيرها.



هالة السعيد تكشف الموعد النهائي لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل جولتها الاخيرة في مقر وزارة التخطيط في العاصمة الادارية الجديدة.



موافى يحذر مريض الضغط من الملح ويكشف طريقة تجعلك تأكل بدونه.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مريض الضغط من تناول الملح بكميات كبيرة.