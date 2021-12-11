وزير التعليم : اعلان تفاصيل تعديل مناهج الثانوية العامة وموقف الراسبين قريبا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان قرار إلغاء التشعيب الى علمي علوم وعلمي رياضة ، يتم بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن تفاصيل إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي في وقت لاحق

واضاف وزير التربية والتعليم : سنعلن ايضا في موقف الطلاب الراسبين وطلاب التقسيم في الثانوية العامة بعد بداية الترم الثاني من هذا العام.

كما نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما يقال على السوشيال ميديا بشأن قيام وزارة التربية والتعليم ب اعلان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي لهذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم ان الجدول المتداول على السوشيال ميديا على انه جدول امتحانات اولى ثانوي لهذا العام ، هو جدول مزور مستوحى من جدول العام الماضي باستخدام الفوتوشوب! ، مشيرا الى ان من زوره نسي أن وظيفة د. رضا حجازي الذي ظهر توقيعه على الجدول المتداول تغيرت .

وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه المعلومات تنشرها الوزارة فقط ، ولا أجد سببا واحدا لمثل هذا التزوير الفج.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة كل ما يتم تداوله بشأن صدور قرار رسمي بـ منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد: هذا الخبر الكاذب، وتم نفيه عشرات المرات .

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على استمرار إجراءات تشجيع المعلمين والطلاب من 15 لـ18 سنة على تلقي لقاح كورونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انه بالنسبة للطلاب من 15 الى 18 سنة ، ينبه على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بسرعة توزيع الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الامر على تلقي لقاح كورونا وتوقيعها من ولي الأمر.

وقالت وزارة التربية والتعليم للمديريات والإدارات والمدارس : في حالة تجميع 200 استمارة او اكثر ، من مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة بنفس الإدارة ، يتم مخاطبة الادارة الصحية لقيامها بـ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا داخل إحدى المدارس التي تتوسط الإدارة وتسجيل الحالات التي يتم تلقيها للقاح وتسجيلها لديهم فورا.

كما اكدت وزارة التربية والتعليم على ان يقوم مشرف التربية البيئية في المدرسة بمتابعة تسليم واستلام الاستمارة وموافاة وزارة التربية والتعليم بموقف تطعيم الطلاب بصفة اسبوعية

واوضحت وزارة التربية والتعليم انه بالنسبة للطلاب من 12 لـ15 سنة ، يتم تشجيعهم على التسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي لقاح كورونا ليتلقوا رسالة نصية بموعد ومكان تلقي اللقاح