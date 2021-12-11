محافظ البحيرة: تنفيذ 3528 مشروعا تنمويا باستثمارات 72 مليار جنيه .. صور

محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

خطة محافظة البحيرة لرصف الطرق

وأشار المحافظ إلى أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مؤكدا أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز 72 مليار جنيه.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى .

و أشار المحافظ أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/ 2022م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ البحيرة، أنه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 تم رصف عدة طرق و شوارع ومداخل المدن بنطاق مركز ( المحمودية- أبو المطامير وبدر بتكلفة إجمالية 38 مليون و650 ألف جنيه وذلك على النحو التالي في مراكز (المحمودية - أبو المطامير - بدر) :-

- رصف شارع سعد زغلول بطول 550 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

- رصف شارع عزبة أبو خليل بطول 600 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه

- رصف شارع التحرير بطول 554 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه

- رصف شارع داير البلد بطول 583 متر بتكلفة 2 مليون جنيه

- استكمال رصف طريق سندرينا بطول 2 كم وبعرض 4.5 متر بتكلفة 2.55 مليون جنيه

- استكمال رصف شوارع المدينة بمنطقة عزبة الشركة ومنطقة السوق و عزبة خليل ومنطقة عزبة عثمان البحرية بطول إجمالي 7 كم ومتوسط عرض 8 متر بتكلفة 15 مليون جنيه.

- استكمال الشوارع الداخلية والأرصفة بقرى

أحمد بدوى - وعبد الحليم محمود 5.5 مليون جنيه

- اعمال تكاسى وتوسعة وسند جسر طريق مدخل زاوية صقر بداية من طريق 105 مالونا بطول 2 كم بقرية زاوية صقر بتكلفة 2 مليون جنيه

- رفع كفاءة وتوسعة مدخل مدينة بدر وقرى النجاح - الخرطوم بطول 1 كم وعرض 8.5 متر وصيانة طريق الخرطوم - المجد - المطار بطول 1.2كم بتكلفة اجمالية الطريقين 7.1 مليون جنيه