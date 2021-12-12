برئاسة علاء عابد.. نقل النواب تناقش طلبات إحاطة لنواب الشرقية اليوم

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في إجتماعها اليوم الأحد، طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين: نادر مصطفى، وحاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن حاجة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية إلى كوبري علوي أو نفق يسمح بمرور السيارات على مزلقان الطريق الدائري للمدينة نظرا لعدم استفادة المواطنين من النفق الذي تم إنشاؤه بمواصفات لا تناسب احتياجتهم.



كما تناقش اللجنة في إجتماعها غدا أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن: تأخر البدء في استكمال أعمال ازدواج طريق فاقوس/ الزقازيق مما تسبب في الكثير من الحوادث.



وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن التأخير في نهو أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية



وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن عدم الانتهاء من طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد الذي بدأ العمل به منذ (13) سنة، ووعد السيد وزير النقل بتسليمه في 30/6/2021/، وإيقاف العمل بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر/ الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابع لمدينة بلبيس بطول 20 كم، ضمن مشروع إنشاء محور شرق الدلتا.