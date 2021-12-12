عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برئاسة علاء عابد.. نقل النواب تناقش طلبات إحاطة لنواب الشرقية اليوم

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد  في إجتماعها اليوم الأحد،  طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين: نادر مصطفى، وحاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن حاجة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية إلى كوبري علوي أو نفق يسمح بمرور السيارات على مزلقان الطريق الدائري للمدينة نظرا لعدم استفادة المواطنين من النفق الذي تم إنشاؤه بمواصفات لا تناسب احتياجتهم.


 كما تناقش اللجنة في إجتماعها غدا أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن: تأخر البدء في استكمال أعمال ازدواج طريق فاقوس/ الزقازيق مما تسبب في الكثير من الحوادث.


وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن التأخير في نهو أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية
 

 وايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن عدم الانتهاء من طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد الذي بدأ العمل به منذ (13) سنة، ووعد السيد وزير النقل بتسليمه في 30/6/2021/، وإيقاف العمل بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر/ الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابع لمدينة بلبيس بطول 20 كم، ضمن مشروع إنشاء محور شرق الدلتا.

مجلس النواب محافظة الشرقية الطريق الدائرى لجنة النقل والمواصلات نادر مصطفي

ترشيحاتنا

علاقة قضم الأظافر عند الأطفال بالصحة العقلية و 6 طرق لمنع الطفل من قضم الأظافر وهل عليك زيارة الطبيب

أهم الأخبار.. غلق طريقين بسبب الشبورة .. وأستاذ بالأزهر يعلق على حلق شعر الفنانة شيرين

العائلة والرأي السياسي.. 6 مبررات كفلها مشروع قانون العمل للعامل دون الإخلال بعقده

شيفروليه بولت الكهربائية 2022 تستعرض قوتها بمعرض جده الدولي..صور

دعاء الخوف .. أذكار وأدعية تزيل القلق وتريح الأعصاب

سعر الدولار اليوم الأحد 12- 12- 2021 في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير الملقحين

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ