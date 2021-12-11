الحيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية مفاجئة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء تدريبات عسكرية مفاجئة لمحاكاة سيناريوهات قتالية مع قطاع غزة.
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بدء تمرين عسكري مفاجئ بمشاركة هيئة التكنولوجيا واللوجستية، وهيئة العمليات والذراع البرية الإسرائيلية.
وحسب متحدث الجيش الإسرائيلي يهدف التمرين المفاجئ لفحص جاهزية واستعداد القوات الإسرائيلية في المجالات اللوجستية حيث تم التخطيط له بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2021.
ومن المقرر أن يقوم التدريب على تفعيل كامل للمنظومة التكنولوجية واللوجستية، من أجل محاكاة كاملة لسيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية، وهو التدريب الذي سيشارك فيه الآلاف من جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد تحركات نشطة للجيش الإسرائيلي، فضلا عن نقل عتاد ثقيل وعربات مصفحة.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف في الأشهر الأخيرة من تدريباته العسكرية على مختلف الجبهات ”الشمالية والجنوبية“، كما أجرى سلسلة من التدريبات التي تحاكي توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.