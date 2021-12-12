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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميبصش لفلوس مراته.. شيرين: لو جوزي سواق وبيديني 10 جنيه هعيش بيها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالرد على ما دار حول طلاقها من حسام حبيب، وعلقت على اللوك الخاص بها التي ظهرت به في حفلها بأبو ظبي حيث ظهرت بشعر زيرو، وجاء ذلك في خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على فضائية MBC، وبكت على الهواء.

وقالت شيرين": لو جوزي شغال سواق تاكسي وبيديني 10 جنيه هعيش بيها واحترمه، لأنه راجل في النهاية، المهم يفضل راجل قدامي، ميبصش لفلوس ورزق مراته، ضروري أن يوفر طلبات بيته سواء الأكل والشرب والحياة، مش يصرف على شغلي.

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طلاق شيرين وحسام حبيب

 

أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب ، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي"

 

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