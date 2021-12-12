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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد حامد ورط نفسه وحبسوه في السفارة.. أبرز تصريحات أحمد السقا في هنيدي شو

السقا
السقا

حل الفنان أحمد السقا ضيفا  على برنامج "هنيدي شو " المذاع علي قناة " المحور " وتحدث عن حياته الفنية نعرض لكم أبرز تصريحاته :

قال أحمد السقا أن أغنية تتر فيلم " همام في أمستردام " كانت أغنية "ياليلة العيد " وهذا لان تصوير الفيلم تزامن مع قدوم العيد وصورنا هذا المشهد، وطلب هنيدى من السقا غناء جزء من أغنية " ياليلة العيد وقبل استكمالها  قال:" ابوس ايدك كفاية " .

 

قال احمد السقا أن الفنان محمود البزاوي عندما قام بتصوير مشهد صيد البط في فيلم همام في أمستردام نزل إلى المصرف لصيد البط وتم تصوير المشهد وبعد ذلك لم أراه وعندما سٱلت عنه اكتشفنا أننا نسيناه ومشينا في المصرف وهو بيصطاد البط وبعديها زعل .

 

قال الفنان أحمد السقا ، إن المخرج سعيد حامد له أفضال علي كثيرة بعد ربنا ، لافتا إلي انه كان يسافر معه خارج مصر لتصوير فيلم وأثناء تواجدهم في المطار أخطئ سعيد حامد مع موظف المطار وقال له كلمة بالإنجليزية تعني " القنص " وعلي اثر ذلك تم حبسه ساعة وثلث في غرفة التحقيقات .

 

قال الفنان أحمد السقا ، إن هناك رجلا طلب مني أنا ومحمد هنيدي أن نقوم بغناء في فرح في بنها ورفضنا فرد علينا قائلا " هتاخدوا كام يعني " ، قائلا أنا وهنيدي أصدقاء جدا منذ زمن طويل ووالد هنيدي كان لديه سيارة 125 ومكنش برضا يديها لهنيدي قائلا " هنيدي عشان يخرج معايا بشرط أنوا يسوق العربية .

 

قدم الفنان محمد هنيدي نصيحة للشباب الذين يرغبون في السفر قائلا " بلدنا أولى بينا ولكن إذا جاءت فرصة للسفر يجب أن تنجح وتركز في نجاحك لأنك في ذلك الوقت تمثل بلدك في الخارج .

 

 

 

 

 

احمد السقا بنها تحقيقات محمد هنيدي حياته الفنية التحقيقات المخرج سعيد حامد سينا فيلم همام في امستردام

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