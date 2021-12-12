الإنتهاء من رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة ومبنى نقطة إسعاف المراشدة بقنا

ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، جولته التفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الوقف بتفقد أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى "ومبني نقطة اسعاف القرية.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد عوض، المستشار العسكرى لمحافظة قنا ، و الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .



و أكد محافظ قنا ، أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، و أنه جاري البدء من توريد الأثاث وتركيب وتشغيل أجهزة طبية وتوفير المستلزمات الطبية.

وتابع محافظ قنا ، وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً .

كما تابع محافظ قنا ، سير العمل بتطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» و آدمية للمواطن القنائي .

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف