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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

الإنتهاء من رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة ومبنى نقطة إسعاف المراشدة بقنا

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف

تابع اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، جولته التفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الوقف بتفقد أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى "ومبني نقطة اسعاف القرية.

 

جاء ذلك بحضور العميد أحمد عوض، المستشار العسكرى لمحافظة قنا ، و الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية . 

 

بمساحة ألف متر.. مركز لتنمية الأسرة والطفل بالمراشدة ضمن حياة كريمة

الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية بالمراشدة فى قنا


و أكد محافظ قنا ، أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، و أنه جاري البدء من توريد الأثاث وتركيب وتشغيل أجهزة طبية وتوفير المستلزمات الطبية.

 

وتابع محافظ قنا ، وذلك في إطار  عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،  لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً . 

 

كما تابع محافظ قنا ، سير العمل بتطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» و آدمية للمواطن القنائي .

 

مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
مشروعات حياة كريمة بمركز الوقف
قنا المشروع الأوروبى اسعاف رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة حياة كريمة

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