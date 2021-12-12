في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق الدهون

إذا كنت من محبي رجيم السعرات الحرارية إليك رجيم غذائى سريع لحرق ونسف الدهون دون حرمان لمدة 3 أسابيع إليك خطته وطريقة تطبيقه.

الأسبوع الأول ..



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

بيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت + توست سن

أو 3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو 2 شريحة لحم مشوي + طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية + طبق سلطة

+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة + شريحتان كبد مشوية + سلطة بعد الغذاء بساعتين

طبق شوفان



العشاء .. قبل النوم بساعتين

ثمرة فاكهة +كوب زبادى

أو

أو شريحة جبن خالي الدسم + طبق سلطة

أو

شريحتان نستو لايت +توست سن

الأسبوع الثاني



الإفطار 6 صباحا

بيض أومليت بدون زيت + ربع رغيف سن + قطعة جبن قريش

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات.. كوب شاى بلبن خالى الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

3 أيام ..

3ملاعق أرز + طبق سلطة + شريحتان فيليه من الدجاج أو السمك المشوى

3 أيام

طبق شوربة خصار + 3 ملاعق أرز + طبق سوتيه خصار

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة



العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى



الأسبوع الثالث



الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست س

أو شريحتان جبن قريش+توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو شريحتان من كبد المشوى أو الاستيك المشوى +3 ملاعق مكرون +طبق سلاطة صغير

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون