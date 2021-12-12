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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق الدهون

صدى البلد

إذا كنت من محبي رجيم السعرات الحرارية إليك رجيم غذائى سريع لحرق ونسف الدهون دون حرمان لمدة 3 أسابيع إليك خطته وطريقة تطبيقه.

الأسبوع الأول ..


الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
بيضة مسلوقة + توست سنأو شريحتان نستو لايت + توست سن
أو 3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي + طبق سوتيه أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية + طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة + شريحتان كبد مشوية + سلطة بعد الغذاء بساعتين
طبق شوفان
 

العشاء .. قبل النوم بساعتين
 ثمرة فاكهة +كوب زبادى
أو
أو شريحة جبن خالي الدسم + طبق سلطة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم غذائي للتخلص من الدهون ونحت قوامك

رجيم سريع لحرق الدهون يخلصك من سمنة الشتاء

 

الأسبوع الثاني 


الإفطار 6 صباحا

بيض أومليت بدون زيت + ربع رغيف سن + قطعة جبن قريش
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات.. كوب شاى بلبن خالى الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
3 أيام ..
3ملاعق أرز  + طبق سلطة + شريحتان فيليه من الدجاج أو السمك المشوى
3 أيام
طبق شوربة خصار + 3 ملاعق أرز + طبق سوتيه خصار
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى
 

الأسبوع الثالث 
 

الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست س

أو شريحتان جبن قريش+توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم 
 

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

 

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان
 

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا 
 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أو شريحتان من كبد المشوى أو الاستيك المشوى +3 ملاعق مكرون +طبق سلاطة صغير

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون

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