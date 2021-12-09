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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم سريع لحرق الدهون يخلصك من سمنة الشتاء

صدى البلد

زاد وزنك كثيرا في الشتاء، تحتاج لتناول المزيد من السعرات الحرارية، يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالي فهو يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون بنسبة اسرع إليك خطته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 


الأسبوع الأول  
 

وجبة الإفطار:
2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء:
صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.

أو

4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.
أو
علبة تونة بدون زيت.

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في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون


 

الأسبوع الثانى 


وجبة الإفطار:

2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن + طبق من السلاطة الخضراء
أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز

وجبة الغداء:

صدر دجاجة مشويه + طبق سلطة بدون طماطم أو جزر
أو شريحة لحم مشوي، و2 قطعة خضروات، و2 ثمرة فاكهة.
أو ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.

وجبة العشاء:

علبة زبادي .
أو
طبق سلطة خضار بدون طماطم وجزر مع كوب شاي أو قهوة بدون سكر.

 

الأسبوع الثالث 


الأفطار:
1 توست شوفان + بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش أو 3 ملاعق فول + ربع رغيف بلدى الغذاء
الغداء 

طبق شوربة دافئة+شريحتان من اللحم المشوى +طبق من السلاطة الخضراء

طبق خضار سوتيه مطهو على البخار أو طبق شوربة خضار.

قطعتين لحم ستيك أو 300 جرام شاورمة فراخ أو قطعتين برجر مشوي.

العشاء


3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن
أو

قطعة جبن قريش + ربع رغيف بلدى

أو بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضر
 

الرجيم الرجيم الغذائى الكيلوجرامات الزائدة حرق الدهون الأسبوع الأول

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