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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم غذائي للتخلص من الدهون ونحت قوامك

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت وحرق الدهون يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالي لمدة 3 أسابيع فهو يعمل على تخلصك من الوزن الزائد دون الحرمان من الأطعمة إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

 

الأسبوع الأول 

 

وجبة الإفطار
كوب عصير جريب فروت.

بعد ساعة:
6 ملاعق فول بزيت زيتون مع نصف رغيف.

وجبة الغداء:
طبق كبير من السلطة الخضراء + طبق شوربة خضار أو الشوفان + واحدة سمبوسك خضروات مطهية بالفرن بدون زيت+ شريحة من السمك أو صدر من الدجاج منزوع الدهن بالفرن مع نصف كوب من أرز بني.

وجبة العشاء:
كوب من الزبادي قليل الدسم.

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

الأسبوع الثاني 


الإفطار الساعة الثامنة صباحا : 


كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل+قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن

الغداء ..

اليوم الآول .. علبة تونه +سلطة +رغيف سن
اليوم الثاني ..8 ملاعق فول +سلطة + رغيف سن

اليوم الثالث ..نصف كيلو سمك+4 ملاعق أرز +سلطةاليوم الرابع..ربع فرخة مشوية +خضار سوتيه+ سلطة
اليوم الخامس + السادس +السابع..شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه

بعد ساعتين

كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى

الأسبوع الثالث


الإفطار: توست رجيم+ قطعة جبن قريش + كوب عصير برتقال

وجبة خفيفة: قطعة فاكهة

الغداء: طبق شوربة خضراوات + قطعة لحم مشوي أو قطعة فراخ مشوية

بعد الغداء: كوب من الجنزبيل

العشاء: كومبوت فواكه بدون سكر
 

 

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