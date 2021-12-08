في 3 أسابيع.. أسرع رجيم غذائي للتخلص من الدهون ونحت قوامك

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت وحرق الدهون يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالي لمدة 3 أسابيع فهو يعمل على تخلصك من الوزن الزائد دون الحرمان من الأطعمة إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

الأسبوع الأول

وجبة الإفطار

كوب عصير جريب فروت.



بعد ساعة:

6 ملاعق فول بزيت زيتون مع نصف رغيف.



وجبة الغداء:

طبق كبير من السلطة الخضراء + طبق شوربة خضار أو الشوفان + واحدة سمبوسك خضروات مطهية بالفرن بدون زيت+ شريحة من السمك أو صدر من الدجاج منزوع الدهن بالفرن مع نصف كوب من أرز بني.



وجبة العشاء:

كوب من الزبادي قليل الدسم.

الأسبوع الثاني



الإفطار الساعة الثامنة صباحا :



كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل+قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن

الغداء ..

اليوم الآول .. علبة تونه +سلطة +رغيف سن

اليوم الثاني ..8 ملاعق فول +سلطة + رغيف سن

اليوم الثالث ..نصف كيلو سمك+4 ملاعق أرز +سلطةاليوم الرابع..ربع فرخة مشوية +خضار سوتيه+ سلطة

اليوم الخامس + السادس +السابع..شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه



بعد ساعتين



كوب من بذور الكتان

العشاء

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى

الأسبوع الثالث



الإفطار: توست رجيم+ قطعة جبن قريش + كوب عصير برتقال



وجبة خفيفة: قطعة فاكهة



الغداء: طبق شوربة خضراوات + قطعة لحم مشوي أو قطعة فراخ مشوية



بعد الغداء: كوب من الجنزبيل



العشاء: كومبوت فواكه بدون سكر

