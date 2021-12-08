في 3 أسابيع.. أسرع رجيم غذائي للتخلص من الدهون ونحت قوامك

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لنحت وحرق الدهون يمكنك الإعتماد على الرجيم الغذائى التالي لمدة 3 أسابيع فهو يعمل على تخلصك من الوزن الزائد دون الحرمان من الأطعمة إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندي
الأسبوع الأول
وجبة الإفطار
كوب عصير جريب فروت.
بعد ساعة:
6 ملاعق فول بزيت زيتون مع نصف رغيف.
وجبة الغداء:
طبق كبير من السلطة الخضراء + طبق شوربة خضار أو الشوفان + واحدة سمبوسك خضروات مطهية بالفرن بدون زيت+ شريحة من السمك أو صدر من الدجاج منزوع الدهن بالفرن مع نصف كوب من أرز بني.
وجبة العشاء:
كوب من الزبادي قليل الدسم.
الأسبوع الثاني
الإفطار الساعة الثامنة صباحا :
كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل+قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن
الغداء ..
اليوم الآول .. علبة تونه +سلطة +رغيف سن
اليوم الثاني ..8 ملاعق فول +سلطة + رغيف سن
اليوم الثالث ..نصف كيلو سمك+4 ملاعق أرز +سلطةاليوم الرابع..ربع فرخة مشوية +خضار سوتيه+ سلطة
اليوم الخامس + السادس +السابع..شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه
بعد ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى
الأسبوع الثالث
الإفطار: توست رجيم+ قطعة جبن قريش + كوب عصير برتقال
وجبة خفيفة: قطعة فاكهة
الغداء: طبق شوربة خضراوات + قطعة لحم مشوي أو قطعة فراخ مشوية
بعد الغداء: كوب من الجنزبيل
العشاء: كومبوت فواكه بدون سكر