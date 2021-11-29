في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

رجيم فعال للتخلص من الكرش نهائيا ونسف الدهون فهو من أسرع الرجيمات لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة إليك خطته ل3 أسابيع يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".



الأسبوع الأول

الإفطار :شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن

أو

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمونالغداء

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

أو

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

أوعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة



كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة

+

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون





الأسبوع الثاني

الإفطار



طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن نستو لايت +1 توست سن

الغذاء



علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز



أو



3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى

الأسبوع الثالث

الإفطار 6 صباحا



بيضة مسلوقة +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء



سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز



أو



3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة

أو



طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز

أو

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

يمكن بين الوجبات تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان فهى تمنحك الشبع لفترة أطول وتسد الشهية

مسموح بتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات مرة واحة ييوميا بعد الوحجبة الرئيسية ب3 ساعات ماعد الممنوع من الفواكه مثل البلح والتين والمانجو والعنب