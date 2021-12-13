شانجان يوني T موديل 2022 تتألق في معرض جدة للسيارات|صور

تواصل شركة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها داخل معرض جده الدول للسيارات، عبر نسختها الجديدة يوني T موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات ضمن عائلة الـ SUV.

محرك السيارة شانجان يوني T موديل 2022

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 177 حصانا، وعزم تقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي مكون من 7 سرعات طراز DCT.

التجهيزات الداخلية للسيارة شانجان يوني T موديل 2022

تتوسط قمرة القيادة للسيارة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة واتظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.3 بوصة، مع شاشة للعدادات LCD بقياس 10.3 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف مغلفة بالجلد، ومقاعد من الجلد ايضا باطلالة رياضية، بالاضافة إلى مسند يد امامي وخلفي، والكثير من اللمسالت الداخلية الانيقة.

المواصفات الخارجية للسيارة شانجان يوني T موديل 2022

تأتي السيارة شانجان بقياسات هيكلية بلغت 451.5 سم للطول، وبعرض يقدر بـ 187 سم، و 156.5 للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 271 سم، بالاضافة إلى اطلالة خارجية تضم فتحة سقف بانوراما، واضواء نهارية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع رادر امامي، ومرايات جانبية كهربائية، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات والتي دعمت بجنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مع اطارات مقاس 245/45 R20.