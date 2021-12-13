ليس لها الحق.. مسؤول روسي يهاجم أمريكا بعد تصريحات غزو موسكو لأوكرانيا

استبعد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، احتمال حدوث "غزو روسي" لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة علقت بشكل غريب على هذا الإدعاء الذي لا يوجد له أساس.

وقال ريابكوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن واشنطن ليس لديها الحق الأخلاقي ولا السياسي للخوض في مسألة ما تفعله روسيا على أراضيها.

وأضاف: “الأمريكيون يتشبثون بطريقة غير مفهومة تماما بفكرة وجود تهديد (بغزو روسي) لأوكرانيا. هذا لا وجود له، ولا يمكن أن يحدث. وما نفعله على أراضينا، لا يعنيهم بتاتا”.

وأعرب عن معارضة بلاده سعي حلف شمال الأطلسي لنشر منظومات صاروخية في أوروبا كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، مرجحًا حدوث مواجهة في حال لم تقدم الولايات المتحدة والناتو ضمانات أمنية لموسكو.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في وقت سابق إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أثناء محادثاته معه أن القوات الروسية منتشرة على أراضي الاتحاد الروسي ولا تهدد أحدا.

وفي هذا السياق، أشار ريابكوف إلى أنه عقب المحادثات بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا، جو بايدن وفولوديمير زيلينسكي ، لم يصدر أي شيء يمكن أن يميز هذه التصريحات عن العديد من الإشارات المماثلة من واشنطن في الأسابيع الأخيرة.