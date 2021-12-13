البسي بنطلون.. شريهان أبو الحسن تروي موقفا مع زوجها بسبب الملابس القصيرة

طرح برنامج "راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون إى ، تقديم شيريهان أبو الحسن وهيدى كرم، والفنان سامح حسين، سؤال بعنوان "هل الخلافات الزوجية تكون بسبب مظهر الزوجة".



قالت شريهان أبو الحسن، إن اللبس يعنى أشياء كثيرة، ودليل على البيئة التى تعيش فيها الشخصية، مؤكدة أن هناك خلافات تنشب بين الأزواج بسبب الملابس، وبسبب أن ذلك قصير، أو تلك لا تليق بهذا المكان.

وأشارت إلى أن الرجل له كامل الحق فى التعليق على ملابس زوجته، "زوجي طلب مني فى أحد المرات ارتداء بنطلون بدلا من ملابس كانت ترتديها، لأن المكان الذى نذهب له يكون به كنب قصير، فالأفضل ارتداء البنطلون".

وأضافت هيدى كرم: “الاعتراض على الملابس يكون قبل الزواج، وليس بعده”، مؤكدة أن الزوج فى فترة الخطوبة عليه أن يوضح موقفه من ارتداء المرأة الملابس، ولكن اذا كان الاعتراض بعد الزواج ستحدث مشكلات.

ولفتت إلى أن النقاش مطلوب، وعلى المرأة أن تستمع، وتتناقش، ولا ترفض من أجل الرفض، مضيفة: "لو استمعت المرأة لـ الرجل من الممكن أن كلامه صح".



وقال الفنان سامح حسين، إن "الرجل عندما يرفض أن ترتدي زوجته ملابس قصيرة، أو ضيقة، يكون بأسباب، مشيرًا إلى أنه عندما يجلس فى مكان به مجموعة من الأصدقاء يرفض أن زوجته تضه قدم على قدم".

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ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ، ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.