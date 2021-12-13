عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البسي بنطلون.. شريهان أبو الحسن تروي موقفا مع زوجها بسبب الملابس القصيرة

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

طرح برنامج "راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون إى ، تقديم شيريهان أبو الحسن وهيدى كرم، والفنان سامح حسين، سؤال بعنوان "هل الخلافات الزوجية تكون بسبب مظهر الزوجة".


 قالت شريهان أبو الحسن، إن اللبس يعنى أشياء كثيرة، ودليل على البيئة التى تعيش فيها الشخصية، مؤكدة أن هناك خلافات تنشب بين الأزواج بسبب الملابس، وبسبب أن ذلك قصير، أو تلك لا تليق بهذا المكان.

وأشارت إلى أن الرجل له كامل الحق فى التعليق على ملابس زوجته، "زوجي طلب مني فى أحد المرات ارتداء بنطلون بدلا من ملابس كانت ترتديها، لأن المكان الذى نذهب له يكون به كنب قصير، فالأفضل ارتداء البنطلون".

 

وأضافت هيدى كرم: “الاعتراض على الملابس يكون قبل الزواج، وليس بعده”، مؤكدة أن الزوج فى فترة الخطوبة عليه أن يوضح موقفه من ارتداء المرأة الملابس، ولكن اذا كان الاعتراض بعد الزواج ستحدث مشكلات.

ولفتت إلى أن النقاش مطلوب، وعلى المرأة أن تستمع، وتتناقش، ولا ترفض من أجل الرفض، مضيفة: "لو استمعت المرأة لـ الرجل من الممكن أن كلامه صح".


وقال الفنان سامح حسين، إن "الرجل عندما يرفض أن ترتدي زوجته ملابس قصيرة، أو ضيقة، يكون بأسباب، مشيرًا إلى أنه عندما يجلس فى مكان به مجموعة من الأصدقاء يرفض أن زوجته تضه قدم على قدم".

https://web.facebook.com/RagelW2Setat/videos/4609297855816450


ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

 

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ، ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

 

شيريهان أبو الحسن هيدي كرم سامح حسين الخلافات الزوجية مظهر الزوجة

ترشيحاتنا

قفزت 19 مركزا.. مصر الأولى أفريقيًا و53 عالميا فى مؤشر المعرفة العالمي

بي ام دبليو تطرح X5 بقاعدة عجلات طويلة مخصصة للصين

اعتراف عالمي.. 3 أسباب لتنظيم مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد في مصر

نقابة الأطباء تعلن الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات التجديد النصفى

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

هاشتاج دوري أبطال أوروبا يتصدر تريند تويتر بعد إجراء القرعة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

فيديو

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ