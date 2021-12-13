المشدد 6 و3 سنوات لتشكيل عصابى لتجارته في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة الثانية، فى القضية رقم 10674 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2021 كلى شمال بنها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفران، لقيامهما بالإتجار فى مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة بنها.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانى سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، ومحمود منيب.



تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها ، ضبط مبلط محارة وفران، مقيمان دائرة المركز ، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.



وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.