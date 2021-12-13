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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. رسالة مهمة من معالى زايد لـ عادل إمام قبل الوفاة| نوستالجيا

عادل أمام
عادل أمام

وجهت الفنانة الراحلة معالى زايد، قبل وفاتها رسالة هامة للفنان الكبير عادل أمام، قائلة:" عادل إمام غالى علينا، وأنه من أقرب الناس لقلبي ˖˖ وله فضل كبير عليا في بداية حياتي".

 

ولفتت خلال فيديو قديم لها، أنها اشتركت مع عادل أمام فى :" فيلم " لا من شاف ولا من درى " و " أنا اللى قتلت الحنش".

 

وتابعت أنها كانت تستمتع بالعمل مع الزعيم، وأنها استفادة كثير منه فى بداية عملها الفني".

 

كانت معالي زايد، ممثلة استثنائية من طراز خاص اشتهرت بقصة شعرها " الكاريه القصير" وامتلكت حسا فكاهيا ظهر فى العديد من أدوارها الدرامية وكونت الفنانة الراحلة معالى زايد  ثنائيا رائعا مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى عدد من الأفلام ومنها الشقة من حق الزوجة ، السادة الرجال وغيرها من الأعمال كما انها طرحت قضية جديدة من نوعها فى مسلسل امرأة من الصعيد الجوانى وحملت راية الدفاع عن حقوق المرأة.


يذكر أن الراحلة معالى زايد، لقبها الجمهور بـ"السمراء" وتوفت  فى 10 نوفمبر عام 2014 اثر اصابتها بسرطان الرئة وتنتمى  لعائلة فنية، فوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهى خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالى للسينما .

معالى زايد عادل إمام الحنش الراحلة معالي زايد محمود عبد العزيز

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