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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على 2 طن مخللات مجهولة المصدر فى القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وبها تغيير بالخواص الطبيعية بمصنع مخللات بدون ترخيص وسجل صناعى بدائرة قسم شرطة أول بنها.


كما تم ضبط 20 قاروصة سجائر بكل قاروصة 10 علب سجائر بإجمالى 200 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمى بمحل بيع سجائر بدائرة قسم اول بنها لحيازته وتجميعه وتخزينه كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية حملة مكبرة مجهولة المصدر مصنع مخلل قسم شرطة

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