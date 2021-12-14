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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موجز أخبار التعليم.. أخلاقيات البحث العلمى دورة تدريبية بجامعة حلوان.. آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أخلاقيات البحث العلمى .. دورة تدريبية بجامعة حلوان .. اليوم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه .


علوم جامعة عين شمس تناقش «تطوير لقاحات كورونا» ..غدا

تستضيف كلية العلوم بجامعة عين شمس يوم الأربعاء القادم الدكتور"أحمد محمود سالمان" أحد أبناء الكلية المتميزين ودكتور علم المناعة و تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، بجامعة أوكسفورد ،ووزميل ومستشار في كلية كيلوج، ومدرس علم المناعة في كلية الطب والطب الحيوي، بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة  وعضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد  أسترازينيكا ضد فيروس الكورونا المستجد  في محاضرة بعنوان " تطوير لقاحات كوفيد 19"، من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

 

آداب عين شمس تحتفل بتسليم شهادات دورة إعداد مدربي تعليم الكبار

احتفل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس اليوم بحصول فريق عمل مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية على دورة إعداد مدربي تعليم الكبار باعتماد مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وهو المركز الأول من نوعه في الجامعات المصرية المتخصص في تعليم الكبار.

 

اليوم.....جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن أخلاقيات البحث العلمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

انتهاء فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي لـ إعلام القاهرة | اليوم

تختتم اليوم الثلاثاء  فاعليات ملتقى شباب الإعلام العربى  فى  دورته الثانية لكلية الاعلام ، اليوم الاثنين تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية  التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.


البحث العلمي تعلن عن برنامج منح جديد ..تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية عن برنامج Arturo Falaschi ICGEB Fellowship الذى يتضمن الإعلان عن المنح .

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