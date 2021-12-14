حلوة الأيام دي وإحنا عزاب.. مصطفى فهمي عن علاقته بأخيه.. فيديو

تحدث الفنان مصطفي فهمي، عن علاقته بشقيقه الفنان حسين فهمي، قائلا: “جميلة جدا، خاصة تلك الأيام وخاصة أننا عذاب دلوقتي”.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه عندما يتجمع مع شقيقه يقوم بإعادة ذكريات الماضي، معقبا: “العزوبية حلوة جدا ولا أنصح بها أوى ولكن فى بعض الاحيان تكون مفيدة”.

وفي سياق متصل، تسأل الإعلامي عمرو أديب، عن سر رشاقة وصحة الفنان مصطفي فهمي وحسين فهمي، قائلا: “شعرك وسنانك زي الفل”.

وأجاب عليه قائلا: “مفيش سر أنا بس بعمل رياضة كتير ودايما مبحبش أعيش فى المشاكل، والسفر كتير، أرحمني يا عمرو نمسك الخشب”.

وتابع أن عمره الأن أصبح أوائل السبعينات، لافتا إلى أنه كائن نهارى أكثر من الليل، معقبا: “الليل بالنسبالي قليل جدا، ومش بسهر دايما”.