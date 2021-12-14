مصطفى فهمي: طليقتي ادعت على حارس العمارة وفرد أمن شاب لسه بيدرس وبيِّتتهم في الحبس

تحدث الفنان مصطفى فهمي، عن طليقته فاتن موسى، قائلا: “عيب إني أتكلم على واحدة ست، ولغاية النهاردة ما اتكلمتش، وأنا مستحمل اللي بيتقال عليا فى السوشيال ميديا والقذف والسب، ولكن الموقف اللي حصل آخر مرة، هي إنها جابت بتوع أمن، وحطاهم في الشقة لمدة 12 أو 13 يوم”.

وأضاف مصطفى فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “هي قاعدة فى الشقة لحد دلوقتي، وأنا قاعد في لوكندة، وهدومي كلها لسه هناك”.

وتابع: “قولت أنا كمان هجيب بتاع أمن- معاه رخصة من شركة- يمكن فيه حاجات بتخرج من الشقة، وبعد 48 ساعة، مشوا الجماعة بتوعهم، وفجأة بعدها بساعة أو نصف ساعة، جات محامية معاها ضابط من قسم الدقي، ادعوا إن شاب الأمن وحارس العمارة كانوا ماسكين سكاكين وسواطير وبيهددوها، وإني أنا المُحرِّض، وإنها مش هتطلع من الشقة”.

وتابع: “راحوا للقسم وباتوا ليلة هناك ودا شيء لم أكن أتخيله، لأن الشاب يدرس في جامعة، والبواب شخص محترم، والناس كلها بتشهد له، ووالدة الشاب فى القسم جت ركعت على رجل المحامية، قالتلها: مليش دعوة، فقولت لأ، مش هسكت، لأن الادعائات كلها كاذبة”.