مصطفى فهمي: حطيت متعلقات ولبس فاتن وكل حاجتها في 18 شنطة | فيديو

كشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل جديدة عن طلاقه، قائلا: “فاتن كسرت الشقة بطفاشة، ودخلوا الشقة بعد الطلاق، وهدومها كلها كنت شايلهالها في شنط، فرضا إنها قررت إنها ماتجيش من لبنان، هتبعت مندوب عنها، وشيلت دا كله وحطيته في حوالي 17 أو18 شنطة”.

وفي سياق متصل، كشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن أسباب وكيف تم طلاقه، قائلا: إنه يرى أن الطلاق شيء صحي فى حالة وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب الضغط العصبي والاكتئاب وغيره.

وأضاف: “أنا بشوف أن الطلاق مشروع، ولو شوفت أنك خلاص مش قادر أن تتعايش مع الشخص اللي قدامك ف بيكون صحي أنك تمشي، وكان جوازى أربع سنوات بيني وبين فاتن موسي”.

وتابع انه خلال العامين الاولين كانت الخلافات طبيعية بين الأزواج فى طريقة الملابس الخاصة بها، معقبا: “بدأت بالازدياد بعد العامين الاولين، وكانت خلافات مستمرة وعلى طول فيه جذب وشد، والناس كانت بتشوف على السوشيال ميديا أننا فى قمة السعادة، ولكن لم يكن هذا واقعا".

وأشار: “القشة الأخيرة فى موضوع الطلاق أما حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر وكنا هنروح لبنان من أجل خطوبة أختها وحصل ضرب نار هناك وقررت أني مش هسافر وأخوها كان قاعد معانا، وقامت العاركة والخناقة والصوت علي لدرجة أن أخوها قالنا أنزلوا أتطلقوا بقا، قالتلي لا أنا أطلق مش أنت، وقفلت بعد الموضوع دا وأخدت قرار بيني وبين نفسي داخليا”.