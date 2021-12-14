مصطفى فهمي: فاتن رسمت خطة ما وراحت البيت مع 2 بلطجية و2 ستات وطفشوا الباب

قال الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل جديدة عن طلاقه: نزلنا بيان بعد الطلاق بإن كل متعلقاتها موجودة، والمؤخر، وعربيتها، في حالة وصلت إلى القاهرة، وبعتت مندوب من عندها لاستلام متعلقاتها.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “فاتن نزلت مصر واختفت 11 يوم وفي خطة ما، اترسمت، وراحت البيت مع 2 بلطجية، و2 ستات، وطفشوا الباب”.

وفي سياق متصل، كشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن أسباب وكيفية الطلاق، قائلا: إنه يرى أن الطلاق شيء صحي فى حالة وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب الضغط العصبي والاكتئاب وغيره.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بشوف إن الطلاق مشروع، ولو شوفت إنك خلاص مش قادر تتعايش مع الشخص اللي قدامك؛ فـ بيكون صحي إنك تمشي، وكان جوازي أربع سنوات بيني وبين فاتن موسي”.

وتابع انه خلال أول عامين كانت الخلافات طبيعية بين الأزواج فى طريقة الملابس الخاصة بها، معقبا: “بدأت بالازدياد بعد العامين الاولين، وكانت خلافات مستمرة وعلى طول فيه جذب وشد، والناس كانت بتشوف على السوشيال ميديا أننا فى قمة السعادة، ولكن لم يكن هذا واقعا".

وأشار إلى أن “القشة الأخيرة فى موضوع الطلاق أما حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر وكنا هنروح لبنان من أجل خطوبة أختها وحصل ضرب نار هناك وقررت إني مش هسافر وأخوها كان قاعد معانا، وقامت العاركة والخناقة والصوت علي لدرجة أن أخوها قالنا انزلوا اتطلقوا بقا، قالتلي لا، أنا أطلق، مش أنت، وقفلت بعد الموضوع ده، وأخدت قرار بيني وبين نفسي داخليا”.