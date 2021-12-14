مصطفى فهمي: حقوق طليقتي محفوظة ومحدش مانعها تاخدها.. وعيب أشهَّر بواحدة ست

قال الفنان مصطفي فهمي: “حقوق طليقتي محفوظة ومحدش مانعها تاخدها، ومن أول يوم قولتلها تستلم حقوقها كلها ومش عايزة تستلم الشنط ولا ترفع قضية بمحكمة الأسرة، مين اللي مانعها؟، وعيب أشهر بواحدة ست”.

وفي سياق متصل، وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بشوف أن الطلاق مشروع، ولو شوفت أنك خلاص مش قادر أن تتعايش مع الشخص اللي قدامك ف بيكون صحي أنك تمشي، وكان جوازي أربع سنوات بيني وبين فاتن موسي”.

وتابع انه خلال العامين الاولين كانت الخلافات طبيعية بين الأزواج فى طريقة الملابس الخاصة بها، معقبا: “بدأت بالازدياد بعد العامين الاولين، وكانت خلافات مستمرة وعلى طول فيه جذب وشد، والناس كانت بتشوف على السوشيال ميديا أننا فى قمة السعادة، ولكن لم يكن هذا واقعا".

وأشار: “القشة الأخيرة فى موضوع الطلاق أما حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر وكنا هنروح لبنان من أجل خطوبة أختها وحصل ضرب نار هناك وقررت أني مش هسافر وأخوها كان قاعد معانا، وقامت العاركة والخناقة والصوت علي لدرجة أن أخوها قالنا أنزلوا أتطلقوا بقا، قالتلي لا أنا أطلق مش أنت، وقفلت بعد الموضوع دا وأخدت قرار بيني وبين نفسي داخليا”.