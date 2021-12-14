مصطفى فهمي: فاتن موسى طلبت تشتري شقة في لبنان بـ3 ملايين دولار

أكد الفنان مصطفى فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب إن هناك عدة أسباب دفعته أدت إلى الطلاق من فاتن موسى.

وقال :" جاءنى اتصال هاتفى من دبى، واخبروني انها حصلت على مبالغ مالية كبيرة على هيئة قروض من دبى، وأكدوا لى أنى مُلزَم بدفع مبالغ مالية، وعندما واجهتها قالت لي أي المشكلة ما كل الناس بتاخد قروض من دبي وتمشى".

وأضاف فهمى، أخبرتها إن تطلعاتها وطموحاتها أكبر من إمكانياتي المادية، وفي مرة من المرات طلبت إنى أجيب شقة على منطقة الروشة تمنها 3 ملايين دولار.

وقال الفنان مصطفى فهمي، إنه عاش تجربة الزواج لثلاث مرات، مضيفًا: أنا وحسين فهمي أشهر عزاب في الوطن العربي حاليًا، وحظنا وحش في الستات وخصوصًا اليومين دول، مضيفًا: علاقتي بحسين فهمي بقت كويسة جدًا اليومين دول بسبب إننا غير مرتبطين.

وتابع فهمي،: أنا وحسين فهمي أشهر عزاب في الوطن العربي حاليًا، وحظنا وحش في الستات وخصوصًا اليومين دول.

مصطفى فهمي يكشف تفاصيل وأسباب طلاقه لأول مرة

كشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن أسباب وكيف تم طلاقه، قائلا: إنه يرى أن الطلاق شيء صحي فى حالة وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب الضغط العصبي والاكتئاب وغيره.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بشوف أن الطلاق مشروع، ولو شوفت أنك خلاص مش قادر أن تتعايش مع الشخص اللي قدامك ف بيكون صحي أنك تمشي، وكان جوازى أربع سنوات بيني وبين فاتن موسي”.

وتابع انه خلال العامين الاولين كانت الخلافات طبيعية بين الأزواج فى طريقة الملابس الخاصة بها، معقبا: “بدأت بالازدياد بعد العامين الاولين، وكانت خلافات مستمرة وعلى طول فيه جذب وشد، والناس كانت بتشوف على السوشيال ميديا أننا فى قمة السعادة، ولكن لم يكن هذا واقعا".

وأشار: “القشة الأخيرة فى موضوع الطلاق أما حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر وكنا هنروح لبنان من أجل خطوبة أختها وحصل ضرب نار هناك وقررت أني مش هسافر وأخوها كان قاعد معانا، وقامت العاركة والخناقة والصوت علي لدرجة أن أخوها قالنا أنزلوا أتطلقوا بقا، قالتلي لا أنا أطلق مش أنت، وقفلت بعد الموضوع دا وأخدت قرار بيني وبين نفسي داخليا”.

وأفادت: “قبل ما تسافر قولتلها أننا هنتطلق، والغدر اللي بيحصل هو اللي بيحصلي الأن من تشهير والسب والقذف على السوشيال ميديا والأربع سنوات اللي عشناهم مع بعض”.

مصطفى فهمي عن تهمة تحريضه لقتل طليقته: أرجو من النائب العام التدخل

ناشد الفنان مصطفى فهمي، النائب العام عن ما حدث من طليقته، قائلا: “ألبس تهمة إرهاب وأني عايزة أقتلها ويطلع مانشيت يوم السبت القبض على مصطفي فهمي يحاول قتل فاتن موسي، أى دا”.

وأضاف مصطفى فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر: ”أرجو من النائب العام أنه يشوف الموضوع دا بنفسه، لأن حياتي كشخصية عامة بقت مهددة وولادي كمان، واللي جاي معرفش هيحصل أيه".

وتابع: “أنا رايح جاي على النيابة، وأتسأل كدا، و أنا من أكثر الناس اللي بتؤمن بالقضاء المصرى والقانون، ولكن التخطيط يمشي بالشكل دا، طب أنتوا عايزني أنا مالهم العيال دي وتبات ليلتين، مش حرام عليهم”.