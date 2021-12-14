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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رسائل صوتية.. مصطفى فهمي يروى تفاصيل إخبار والد طليقته برغبته في الطلاق

الفنان مصطفي فهمي
الفنان مصطفي فهمي

عرض الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل الرسائل الصوتية التي أجراها مع والد طليقته برغبته في الطلاق، قائلا: “كنت عايزة أكلمك وأديك خلفية أن الحياة بينا أنا وفاتن بقت صعبة شوية وكتير الحقيقة وعلى طول فيه خناقات وشد وجذب وأنا مقدرش أستحمل انتهيت وحاولت كتير”.

وتابعت الرسالة الصوتية، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا كلمتك علشان أقولك أننا زى ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ونحل المشاكل بشكل ودي”.

ليرد عليه والد طليقته، معقبا: “إنت من الناس الفهمانة وقدوة للناس كلها وأنت صاحب مسئولية وربيت، ومابريدك تكون تعبان نهائيا ولا بنتي برضو، وماحدا سألك وقالك شيء واتفقتوا مع بعضكم وأنا مكنتش موضوع ومفيش”.

 

الفنان مصطفي فهمي الرسائل الصوتية طلاق مصطفي

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رسائل صوتية.. مصطفى فهمي يروى تفاصيل إخبار والد طليقته برغبته في الطلاق

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