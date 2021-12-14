خدت موبايلاتها واللاب توب؟.. مصطفى فهمي: أنا طلعت في الآخر حرامي غسيل

كشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن طلاقه، قائلا: “لازم أخد حقي، وفيه قانون وقضاء فى البلد والشخص المحترم يروح للقانون، ومش بس حسين ناس كتير مش عاجبها اللي عملته”.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “ماخدتش موبايلاتها واللاب توب بتاعها، أعمل بيهم أيه، نا طلعت في الآخر حرامي غسيل بالهدوم اللي قالت أني أخدتها، بعد الزمن دا كله باخد هدوم واحدة ست، تشهير بشكل قبيح”.

وفي سياق متصل، كشف الفنان مصطفي فهمي، عن سبب طلاقه من زوجته غيابي وهي فى لندن وليست فى مصر، قائلا: “حاولت بالتراضي وعن طريقي أنا وهي والأهل وطلع مفيش فايدة”.

وأضاف: “طلقتها غيابي ومش فى مصر لأن ملهاش حد هنا فى مصر، واما حصل الطلاق وعارف عواقبه أنها تبقي فى وسط أهلها، ولكن هنا مين هيحتويها، والموضوع مكنش مفجأة”.

وتابع: “المكتب نزل بيان بعد الطلاق أن جميع متعلقاتها موجودة وأول ما توصل القاهرة تبلغ المكتب اللي بتعامل معاه”.