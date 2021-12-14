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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش 15 مايو .. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

صدى البلد

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة للحديث عن مشكلات الطرق فى أثناء الشبورة.

 

ونصحت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج المواطنين بعدم السير بـ سرعات عالية فى فترة الشبورة، وعدم تشغيل الانتظار.

 

ولفتت إلى أن الحالة الجوية يكون لها تأثيرة على الحالة المرورية، مؤكدة أن صباح اليوم لم يشهد أى متغيرات عن أمس، وأوضحت أن شبكة الطرق القومية تجعل أمام المواطن أكثر من طريق. 

 

و استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 14-12- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

 

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة في مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.

 

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إنه على المواطنين السير بـ سرعات منخفضة، و من الممكن أن تسلك طرقا بها سيولة مرورية، وطالبت المواطنين بـ الابتعاد عن محور 15 مايو.

 

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

 

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجاري وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك.

 

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.

الطرق الشبورة الحالة المرورية الداخلية وزير الداخلية

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