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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماهر فرغلي: الإخواني عبد الله الشريف ساذج وتحول من سائق لـ مليونير

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

علق ماهر فرغلي الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، على الفبركة التي تمت خلال الأيام الماضية، و التى عملت عليها الجماعات الإرهابية المجرمة، وقال: إن الإخوانى عبد الله الشريف من الشخصيات الساذجة، مؤكدًا أن هذه الجريمة ليست الأولى لهذا الهارب بل قام من قبل بـ عمل فتاوى كاذبة وكانت فضيحة بـ جلاجل.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامى حسام حداد، و جومانا ماهر، أن ما يقوم به الإرهابي سالف الذكر يقوم بعمل فتنة، والفتنة أشد من القتل.


وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية وضعت عبد الله الشريف لـ نشر الفتنة، وكشف أن عبد الشريف تحول من سائق لـ تاكسي لـ شخص مليونير. 


ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية بدأت من جديد بنشر الشائعات و الأشياء المفبركة، وذلك بعد النجاحات و المؤتمرات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأوضح أن المكالمة التى حدثت بين المتهمين فى التسريب المفبرك يوضح أن هناك كلام غير صحيح، فكيف لـ سيدة تفرح بزيادة الراتب، وفى وقت آخر تقوم بعمل صفقات بالملايين.

 

 

الجماعات الإرهابي الاخواني الإخوانى عبد الله الشريف عبد الله الشريف الشائعات الجماعات الإسلامية

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