عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب تستكمل مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية

سياحة النواب
سياحة النواب

استكملت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي في اجتماعها المشترك مساء أمس مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

 وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وحضر الاجتماع لفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار ، والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والعدل ، والموارد المائية والرى ، والمالية ، والبيئة ، ، المعنيين بمشروع القانون المعروض ، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.


وفى بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على بالدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والحضور، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت في الاجتماع السابق على مشروع القانون من حيث المبدأ وبدأت مناقشة مواد مشروع القانون ووافقت على مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة بعد إدخال بعض تعديلات واقتراحات الأعضاء علي المواد ، ثم بدأت في مناقشة مواد مشروع القانون واستمعت لجميع اقتراحات وآراء السادة أعضاء اللجنة وممثلين الوزارات من المادة الأولى وحتى المادة الـ 19 من مشروع القانون ، ووافقت على هذه المواد بعد أن تم عرض الاقتراحات والتعديلات التي تقدم بها السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة .


وأكدت النائبة نورا على أن اللجنة المشتركة راعت خلال مناقشة مواد مشروع القانون كافة الملاحظات والرؤى والمقترحات التي وردت في جلسات الاستماع خلال المناقشة من أجل الصالح العام ، وتستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون.


وبدأت اللجنة المشتركة في استكمال مناقشة مواد مشروع القانون حيث بدأت تلاوة نص المادة  20 وناقشت المواد مع السادة أعضاء اللجنة المشتركة والسادة الحضور ممثلين الوزارات في حضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الذى أوضح بعض الأمور للسادة النواب خلال المناقشات خاصة فيما يتعلق بصياغة المواد ، حيث شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة وتم إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد وانتهت اللجنة عند المادة 38 من مشروع القانون ، بعد أن أبدى السادة النواب وممثلين الوزارات اقتراحاتهم وآرائهم حول مواد المشروع من حيث التعديل والصياغة .


ووافقت اللجنة على بعض المواد المطروحة للنقاش من المادة 20 حتى المادة 38 وأرجأت بعضها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة ، وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة على أن تستكمل نظر ومناقشة باقى مواد مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.

قانون مجلس النواب الحكومة وزير السياحة الطيران المدني المنشآت الفندقية والسياحية

ترشيحاتنا

مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي

الصين تسجل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

برشلونة يواجه بوكا جونيورز في كأس مارادونا بالرياض ..الليلة

البحوث الإسلامية: نفّذنا 240 ألف لقاء خلال 40 حملة توعية بمحافظات الجمهورية

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

الرئيس السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي بالأساتذة والطلاب.. اليوم

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14- 12- 2021

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

فيديو

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

فيديو جراف.. توجيهات رئاسية بـ إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ