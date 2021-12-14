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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: القناة حققت أعلى عائد وحمولة خلال شهر نوفمبر

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة الملاحة بداية من 1 يناير 2021 حتى 10 ديسمبر، وكانت أعداد السفن فيها أكبر من نفس الفترة للعام الماضي بنحو 19500 سفينة، بنسبة زيادة 9.6%، والعائد 5 مليارات و980 مليون دولار.


وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامى حسام حداد، و جومانا ماهر، أنه عرض على الرئيس السيسي تطوير الأسطول البحري وتطوير منظومة التغذية البحرية، موضحًا أن تطوير الأسطول البحري وتطوير المجرى الملاحي يعد خدمة كبيرة للعملاء، حيث ستتحسن الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%، كما تم ضمّ لانشات مكافحة التلوث لأسطول الهيئة.


وأشار، إلى أن الهيئة شهدت إطلاق مبادرة «ابتكر» لتشغيل نقاط المراقبة بالطاقة المتجددة، والبالغ عددها 16 نقطة، إذ أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي للهيئة، وسيتم إعلان قناة السويس قناة خضراء في عام 2023.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح يهتم بالقناة باستمرار، من خلال الاتصالات الهاتفية معه، واللقاء به للوقوف على مستجدات الوضع في القناة.


وكشف القناة حققت أعلى عائد وحمولة في تاريخ القناة خلال شهر نوفمبر، بواقع 113 مليون طن، بزيادة 13% عن نوفمبر من العام الماضي، و570 مليون دولار بزيادة 16.1% عن نوفمبر 2020.
 

أسامة ربيع قناة السويس هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس مكافحة التلوث

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