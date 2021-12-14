أسباب نقص الحديد عند الطفل وطرق تعويضه

يُعرَّف فقر الدم بأنه نقص الحديد في الجسم الذي يتسبب في انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء الغنية بالهيموجلوبين، وبالتالي انخفاض قدرة الدم على إمداد الجسم بالأكسجين.

حوالي 50-60 في المائة من حالات فقر الدم ناتجة عن نقص الحديد ، لكن الباقي يرجع أيضًا إلى نقص العناصر الغذائية مثل فيتامين ب 12 وفيتامين أ وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وأيضًا بسبب وجود بعض الالتهابات والمزمنة الأمراض.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندى يؤثر فقر الدم على الرضاعة الطبيعية بعدة طرق وقد يسبب مشاكل معينة في النمو والتطور عند الرضع.

تعتبر التغذية التي تتناولها المرأة الحامل أثناء فترة الحمل مهمة جدًا.

يساعد الاستهلاك السليم للأطعمة الغنية بالحديد أو تناول مكملات الحديد من قبل الأم على توفير ما يكفي من الغذاء لجسم الطفل وتخزينه.



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يساعد الحديد في النمو السليم لجسم وعقل المولود الجديد كما يمنعهم من التعب بسهولة. يمكن أن يؤدي نقص الحديد عند الرضع إلى فقر الدم الذي قد يقلل من نموهم وتطورهم بشكل صحيح.

كيف تمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الأطفال حديثي الولادة؟



يجب أن يتلقى الخدج أو أولئك الذين ولدوا قبل 37 أسبوعًا مكملات من الحديد بمعدل 2 مجم / كجم يوميًا بدءًا من الشهر الأول إلى العام.

يوصى أيضًا باستخدام تركيبة حليب الرضع القياسية التي تحتوي على حوالي 14.6 مجم من الحديد لكل لتر.

يُنصح الأطفال الذين يولدون بصحة جيدة ويتم إرضاعها بالرضاعة الطبيعية لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تجنب حليب البقر تمامًا في السنة الأولى من حياة الطفل.

البدء في تناول مكملات الحديد أو الرضاعة الصناعية للأطفال الأصحاء بعد ستة أشهر من العمر ، بعد استشارة خبير طبي.

بالنسبة للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 ، فإن متطلبات الحديد هي 7 ملج / يوم.

يمكن تناوله عن طريق الأطعمة الغنية بالحديد مثل البقوليات والحبوب المدعمة بالحديد والأطعمة الغنية بفيتامين سي مطلوبة أيضًا لأنها تساعد في امتصاص الأمعاء للحديد. كما يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل فول الصويا من الحديد لأنه يقلل من امتصاص الحديد



هل يمكن أن يؤثر مرض السكري على الرضاعة الطبيعية؟

حتى لو كنت تعانين من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فمن المستحسن البدء في إرضاع طفلك. أفضل طريقة للقيام بذلك هي استشارة الخبير الطبي الخاص بك بشأن مكملات الحديد أو التسريب الوريدي للحديد.

مكملات الحديد الموصوفة آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية.

تنخفض جرعة الحديد بعد الحمل.

لذلك ، في كثير من النساء ، يمكن أيضًا تلبية إمدادات الحديد عن طريق الفيتامينات المتعددة قبل الولادة أو الأطعمة الغنية بالحديد.

للتأكد من حصول الطفل على ما يكفي من الحديد ، أضيفي الأطعمة الغنية بالحديد أو فيتامين سي إلى نظام طفلك الغذائي.

إذا كنت تعانين من مشاكل بسبب عدم قدرتك على إرضاع طفلك رضاعة طبيعية ، فاعطيه الحليب الاصطناعي المدعم بالحديد بدلاً من حليب البقر.

