طريقة الاعتناء بشعر الرضع .. لا تتجاهليها

اذا كنتي تبحثين عن طريقة الاعتناء بشعر الرضع فيما يلي نصائحنا العشر للحفاظ على فروة رأس نظيفة وقفل رائع للشعر.



1. غسل الشعر بالشامبو



أحد الأسباب الرئيسية لشعر هش ورقيق هو فروة الرأس المتعرقة والمتسخة. تأكد من غسل شعر طفلك بالشامبو وتدليك فروة رأسه ثلاث مرات في الأسبوع. يمكنك استخدام منتج من الرأس إلى أخمص القدمين أو شامبو الأطفال . لا داعي لغسل شعر الطفل كل يوم.

2. التدليك بالزيت

يعتبر التدليك بالزيت لكامل الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس ، صحيًا لأنه مفيد لتحسين الدورة الدموية لمسام الشعر ويساعدها أيضًا على النوم. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على ترطيب فروة الرأس ويمنع تكون قشرة الرأس. ضعي كميات كافية على فروة رأس طفلك وقومي بالتدليك بحركة دائرية ولكن بدون ضغط. يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وما إلى ذلك.

3. التعامل مع غطاء المهد

بولد الاطفال بالمادة الزيتية التي تحافظ على ترطيب الجلد. قد يبدو هذا أحيانًا مثل قشور صفراء أو بيضاء سميكة على فروة الرأس إنه شائع ويزول عادة بين 8-12 شهرًا من العمر.

أفضل حل هو غسل فروة رأسها وتمشيطها بانتظام للحفاظ على نظافتها. تجنب استخدام بودرة التلك على الرأس خلال هذه الفترة.

4. تمشيط

يحفز التمشيط الفتحات المسامية في فروة الرأس ويساعد في إنتاج الدهون بشكل صحي. تأكد من أن تكون لطيفًا أثناء التمشيط لأن فروة رأس الطفل حساسة. استخدم مشطًا كبيرًا ذو أسنان ناعمة الشعر. لا تمشط "مائة مرة" أو بشكل غير معتاد عدة مرات في اليوم. يكفي مرة أو مرتين في اليوم.

5. مرطب

إذا كان طفلك أصلعًا ، فتأكدي من استخدام المرطب لأنه يحافظ على فروة الرأس ناعمة وسلسة ورطبة. هذا يساعد في تجنب قشرة الرأس التي يسببها الجفاف.