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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تثقيفية ضمن فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

بدأت فعاليات ختام ملتقى شباب الإعلام العربى  فى  دورته الثانية لكلية الإعلام ،  بندوة تناقش عدد من القضايا المختلفة منهم ثورة الحياة الافتراضية فى الألفية الجديدة و مدى تأثير الأخبار الزائفة على المجتمع وغيرها.

 

وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب كليات الإعلام بمختلف الجامعات المصرية و العربية ، كما يعرض أفلام تسجيلية ضمن فعاليات  تناقش قضايا تهم الشباب .

 


والجدير بالذكر ، أن ملتقى شباب الإعلام العربى يقوم تحت  عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية  التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

و كانت قد صرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية و رئيسة الملتقى ان الملتقى يتضمن  جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الاعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

وكانت قد قالت الدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، إن الإعلام هو أهم ادوغات التواصل بين الشباب لانهم يعتبروا هم أكثر الفئات التى تستخدم السوشيال ميديا .

وأضافت " هويدا " ،  أن ملتقى شباب الإعلام العربى جاء تحت عنوان " صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات " ، والذى يعتبر ساحة للنقاش والتفاعل بين الشباب وبين الخبراء من مختلف اقسام الإعلام بمختلف الكليات والجامعات المصرية والعربية ووزارة الشباب و الرياضة و وزارة الاثار و جامعة الدول العربية .

كما أكدت عميدة الكلية ، يتناول الملتقى على عدة جلسات نقاشيه  متنوعة حول صناعة المحتوى التقليدى  و الرقمى بجانب منظومة الاعلام الرقمى التقليدى و مهارات سوق العمل الإعلامى و مهارات السرد والكتابة و مهارات المنتج التلفزيونى .

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