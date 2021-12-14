عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: تحرير 76 محضرا للمحلات والمخابز

حملات رقابية على
حملات رقابية على المخابز بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه بإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية تحققت كافة سبل الرضا للمواطنين.

وأضاف يوسف أن مديرية التموين بالمنيا، تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وأكد يوسف أنه تم المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية واسفرت الحملة عن تحرير 76 محضر متنوع، فى مجال متابعة المخابز تم تحرير 70 محضر عبارة عن 12 محضر نقص وزن و15 محضر خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم وجود سجل زيارات ومحضر توقف عن الإنتاج و41 محضر آخر للمخابز .

ولفت أنه فى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 6 محاضر متنوعه عبارة عن 3 محاضر سلع مجهولة المصدر و36 محاضر آخرين عدم وجود شهادات صحية ، تم  تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

واكد يوسف على استمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الأسواق ومحطات المواد البترولية  ومصانع تعبئة الغاز في جميع مراكز المحافظة.

 

البترول المنيا الحملات التفتيشية مراكز المحافظة مديرية التموين تموين المنيا وكيل وزارة التموين النيابة العامة و لمحافظة

موضوعات متعلقة

600 مشارك بالمنتدي الأول لشباب شمال الصعيد في المنيا .. السبت المقبل

ترشيحاتنا

جولة تفقدية لـ الرئيس السيسي في الأقسام العلمية المختلفة بجامعة كفر الشيخ.. فيديو

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

الأربعاء.. الكرتي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي

جولة لـ الرئيس السيسي داخل جامعة كفر الشيخ.. فيديو

الكرملين: بوتين سيبحث مع الرئيس الصيني التوتر في أوروبا

لن يكون قائدنا بعد الآن.. أرسنال يوقع عقوبة قاسية على أوباميانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الصحة تزف خبرا سارا للمصريين بشأن كورونا .. فيديو

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

هطلقها لو تخنت وواخدها عربية سبور.. أبرز تصريحات نجلاء بدر وزوجها

فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ