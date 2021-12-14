تموين المنيا: تحرير 76 محضرا للمحلات والمخابز

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه بإحكام الرقابة على كافة القطاعات التموينية تحققت كافة سبل الرضا للمواطنين.

وأضاف يوسف أن مديرية التموين بالمنيا، تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وأكد يوسف أنه تم المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية واسفرت الحملة عن تحرير 76 محضر متنوع، فى مجال متابعة المخابز تم تحرير 70 محضر عبارة عن 12 محضر نقص وزن و15 محضر خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم وجود سجل زيارات ومحضر توقف عن الإنتاج و41 محضر آخر للمخابز .

ولفت أنه فى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 6 محاضر متنوعه عبارة عن 3 محاضر سلع مجهولة المصدر و36 محاضر آخرين عدم وجود شهادات صحية ، تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

واكد يوسف على استمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الأسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز في جميع مراكز المحافظة.