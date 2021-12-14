7 فبراير.. الحكم في استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم في استئناف فتاة تيك توك ريناد عماد على حبسها 3 سنوات لجلسة 7 فبراير المقبل.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بمعاقبة "فتاة تيك توك" ريناد عماد بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية خادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها أعترف بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي .