بين الإشادة والانتقاد.. محطات في حياة إيلون ماسك بعد اختياره رجل العام

اختارت مجلة تايم الأميركية رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء سبيْس إكس إيلون ماسك شخصية العام، كما انه أصبح هذا العام اغنى رجل في العالم.

ويضيف هذا التقدير، الذي كان محفوظا في الغالب لقادة العالم مثل باراك أوباما وفي بعض الأحيان أقطاب اقتصاد مثل مارك زوكربرج، لقبا جديدا إلى ألقاب ماسك المتزايدة. فقد تجاوز جيف بيزوس في يناير الماضي ليصبح أغنى رجل في العالم، كما أضاف 100 مليار دولار إلى ثروته هذا العام فقط.



انتقادات لماسك

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قرار مجلة "تايم" الأمريكية بتسمية الملياردير إيلون ماسك شخصية عام 2021 تعرض لانتقادات بسبب موقفه من الضرائب ومعارضته للنقابات والتقليل من مخاطر وباء كورونا.

وظهر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، صحبة ابنه "بيبي إكس X Æ A-Xii" في حفل اختياره شخصية العام من قبل مجلة "التايم" في نيويورك.

ودخل ماسك أمس الاثنين حاملا ابنه البالغ من العمر سنة واحدة، بين ذراعيه وسط اندهاش الحضور.

وقالت مجلة "التايم" إنه وقع اختياره (إيلون ماسك) شخصية العام لسنة2021، لعمله في الفضاء، وكذلك في السيارات الكهربائية، وكذلك لخططه لنقل البشرية إلى المريخ، واهتمامه بالعملات المشفرة.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

وشددت المجلة في كثير من الأحيان على أن الجائزة لا تعد بالضرورة تأييدا لمتلقيها، ولكن اعترافا بتأثيره، على الرغم من أن إعلان ماسك شخصية العام كانت مصحوبة بملف تعريف متألق على موقع المجلة على الويب.

إشادة

وغردت السناتور إليزابيث وارن على تويتر أن قرار الوقت سلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح قانون الضرائب "بحيث يدفع شخص العام الضرائب فعليًا ويتوقف عن تحميل الآخرين بشكل حر".

وقال رئيس تحرير مجلة "التايم" إدوارد فيلسنثال، إن شخصية العام هو صانع النفوذ، ولم يكن هناك كثير من الأفراد لديهم نفوذ على الحياة على الأرض، وربما الحياة فوق الأرض أيضا، أكثر من إيلون ماسك. وأضاف قائلا إن ماسك لم يكن فقط أغنى شخص فى العالم، ولكن النموذج الأكثر ثراءً على التحول الهائل فى مجتمعنا.

وتختار مجلة تايم فى ديسمبر من كل عام شخصية العام فى تقليد اتبعته منذ عام 1927، الذى بدأ كرجل العام، قبل أن يتغير ليكون شخصية سواء رجل أو سيدة او مجموعة، ويكون الاختيار على أساس مدى تأثير حركة أو مجموعة أو فكرة طوال العام الماضى.

ويخلف أغنى رجل على هذا الكوكب مع ثروة تقدر بنحو 265,4 مليار دولار وفق مجلة فوربس، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

غريب الأطوار

وماسك البالغ خمسين عامًا يُعرف عنه أنه غريب الأطوار وكذلك برسائله السيالة على تويتر حيث لديه أكثر من 66 مليون متتبع. ورجل الأعمال من أصل جنوب إفريقي الحاصل على الجنسية الكندية ثم الأميركية، ليس شخصية توافقية.

كتب مراسلو تايم عن رجل الأعمال الملياردير: "أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم".

كان عام 2021 عامًا ناجحًا لماسك وأعماله. فقد فازت شركة سبيْس إكس بعقد حصري مع وكالة ناسا في نيسان/أبريل لإرسال رواد فضاء إلى القمر. وفي أيلول/سبتمبر، أرسلت الشركة أربعة سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ من دون رائد فضاء محترف على متنها.

يتحدث ماسك بحماس عن خططه لاستعمار المريخ خلال السنوات القادمة.

تسلا

وما زالت تسلا التي تجاوزت قيمتها السوقية 1000 مليار دولار في وول ستريت في تشرين الأول/أكتوبر، تهيمن على سوق السيارات الكهربائية.

قال ماسك في مقابلة مع تايم: "كان هدفنا مع تسلا دائمًا أن نضع نموذجًا يحتذى به في قطاع صناعة السيارات مع الأمل في أن يقوم المصنعون الآخرون أيضًا بتصنيع سيارات كهربائية من أجل تسريع الانتقال إلى التكنولوجيا المستدامة".

أطلق ماسك عبر تويتر قبل أسابيع قليلة استطلاعًا سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعين عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة أم لا. قال غالبية المشاركين إنهم يؤيدون ذلك.

منذ ذلك الحين، باع ماسك أكثر من 11 مليون سهم من أسهم تسلا.

وعلى الرغم من أن ماسك لم يبد اعتراضا على السعي وراء الثراء، فإنه يقول إن المال لم يكن الدافع الذي حفزه لتحقيق هذا النجاح، "ما دمت متمسكا بالقيم والمبادئ الأخلاقية".

وحققت شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية نجاحا مدويا، فقد سجل سهم الشركة على مدار العام الماضي ارتفاعا قياسيا وتجاوزت قيمة الشركة السوقية 700 مليار دولار.

لكن ماسك، الذي أتم الخمسين هذا العام، لا يتوقع أن يموت ثريا. وقال إنه يتوقع أن ينفق معظم أمواله على بناء مستعمرة بشرية في المريخ، ولن يستغرب إن استنفد المشروع ثروته بأكملها.

تأسيس سبيس اكس

ولفت إيلون ماسك إلى إنه أسس شركة "سبيس إكس" لأنه شعر بخيبة أمل من برنامج الفضاء الأمريكي الذي لم يكن طموحا بما يكفي. ويقول: "كنت أنتظر بفارغ الصبر أن نسبر أغوار الفضاء ونرسل إنسانا إلى المريخ، ونقيم قاعدة بشرية على القمر، وأن نسافر جيئة وذهابا إلى المدار".

لكن عندما سئم الانتظار، طرأت له فكرة "بعثة واحة المريخ" لإرسال صوبة زراعية صغيرة إلى هذا الكوكب الأحمر. وتكمن الفكرة في إثارة اهتمام الناس بالفضاء وتحفيز الحكومة الأمريكية لزيادة ميزانية وكالة ناسا للفضاء.

لكن سرعان ما أدرك إيلون ماسك أن المشكلة ليست في انعدام الإرادة للسفر إلى الفضاء، بل في غياب الوسائل التي تنقلنا إلى هناك، لأن تكنولوجيا الفضاء كانت باهظة التكلفة.

ومن هنا جاءته فكرة إنشاء شركة لإطلاق الصواريخ واستكشاف الفضاء بأسعار أقل نسبيا.

وأنفق ماسك أموالا طائلة على شركاته، حتى وصل به الحال إلى أن اقترض من أصدقائه لسداد نفقات معيشته.

لكنه لم يخش من شبح الإفلاس، ويقول: "كنت سأضطر لتعليم أطفالي في مدارس حكومية. ما المشكلة، فقد درست في مدارس حكومية".

واشتهر ماسك بأنه يقدس العمل، إذ كان يفخر بأنه يعمل 120 ساعة في الأسبوع حتى يلبي حجم الطلب على الطراز 3 من سيارات تسلا.

وقد أثار ماسك جدلا واسعا بسبب قضايا التشهير التي رفعت ضده، وتدخين المخدرات في بث حي عبر الإنترنت وتصريحاته الغاضبة والرعناء على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2018، أوقعته تغريدة على تويتر عن اعتزامه إلغاء إدراج شركة تسلا في البورصة وتحويلها إلى ملكية خاصة، في مشاكل مع جهة رقابية مالية في الولايات المتحدة. وعندما أجبرت جائحة كوفيد-19 شركة تسلا على تعليق الإنتاج في مصنعها بسان فرانسيسكو، عارض بشدة قيود الإغلاق العام لاحتواء الجائحة.