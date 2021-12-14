أمننا كلٌ لا يتجزأ..القمة الخليجية تؤكد رفض التدخل الأجنبي في الدول العربية

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن القمة الخليجية الـ42 أشادت بالجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مؤكدًا أن الدول قدمت دعمًا كاملًا لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وأضاف الحجرف أن المجلس أكد دعمه لدولة الإمارات في استضافة "كوب 28"، لافتا إلى أن القمة الخليجية أكدت على مضامين إعلان العلا ووحدة الصف بين أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن القمة أكدت أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كلٌ لا يتجزأ، فضلا عن التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباته.

ولفت إلى أن القمة الخليجية أكدت أهمية توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، مشددة على ضرورة احترام إيران لسيادة الدول والموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة بالرياض أكدت رفض التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة ورفض تعرض أي دولة بالمجلس لأي تهديد.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد في بيان ختامي عقب قمته في الرياض أن أي اعتداء على دولة عضو في هذه المنظمة سيعتبر اعتداء على جميع الأعضاء فيها.

واتفق زعماء كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 على "التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا".

كما جددت القمة "ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات"، مؤكدة أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.