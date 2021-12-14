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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة القليوبية تناقش الحكي الشعبي وتأثيره على الرواية العربية

صدى البلد

 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، محاضرة بعنوان "الحكي الشعبي وتأثيره على الرواية العربية" أدارتها رضوى رضا، موضحة أهمية تناول الحكي الشعبي بوصفه مادة خصبة تأسست منها فنون الكتابة والرواية والقصة وذلك عبر وجوده في المخيل الشعبي كأحد أهم الروافد الإبداعية.

 وتحدث الراوئي يسري صبري، عن تأثير الحكي الشعبي والفلكلور على الكتابة الإبداعية، ورصد للزمان والمكان وتأثيرها على روح المبدع، ومدي الاستفادة من هذا الحكي في صناعة أدبية جيدة. وفي الختام استمع الي إبداعات الشباب الحضور وتم التعليق على أعمالهم بالنقد والتوجيه.

ونفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة بنها، ورشة رسم تدريب نهلة توفيق، وورشة تطريز ملابس بنادي المرأة تدريب منى محفوظ، إلى جانب إعداد دورة تمهيدي "ICDL" بنادي تكنولوچيا المعلومات بالقصر، تدريب سارة محمد. كما استقبل فصل محو الأمية بقصر ثقافة بهتيم، الطلاب الراغبين في التعلم إشراف نجلاء فتحي.

تقويم السلوك

وعقدت مكتبة أجهور الكبرى، محاضرة للأطفال حول "أهمية ترشيد استهلاك المياه"، ألقتها أماني الشامي، مُعلمة بمدرسة أجهور الكبرى الإبتدائية، كما أعد بيت ثقافة شبين القناطر، محاضرة مبسطة للطلاب ألقاها خالد مدبولي، حول ظاهرة العنف بين الطلاب، وعن السلوك القويم للوصول للهدف المنشود من العملية التعليمية وحث الطلاب على التحلي بالأخلاق الحميدة. فيما استقبل قصر ثقافة كفر شكر، زيارة ميدانية لطلاب مدرسة الزمرونية الإبتدائية المشتركة.

قصور الثقافة ترشيد استهلاك المياه استهلاك المياه نادى الادب إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

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