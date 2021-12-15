بمكون واحد من مطبخك تخلصى من كافة مشاكل البشرة وأولها التجاعيد

فوائد القرفة للشعر لا حصر لها فيمكنك إدراجها فى العديد من الوصفات للعناية بالشعر إليك أسرع أقنعة يمكنك تحضيرها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي من القرفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. قرفة وزيت الزيتون

يعزز الدورة الدموية ويحافظ على فروة الرأس رطبة لمنع التقصف.

امزجي

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

مع 2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

قومى بتدليك هذا المزيج الرائع على فروة رأسك لمدة 5-10 دقائق للحصول على أفضل النتائج ثم اتركيه لمدة ساعة أخرى قبل غسله وهذه طريقة استخدام القرفة للعناية بالشعر بشكل فعال.

2- قناع العسل والقرفة

من المعروف أن مزيج هذين المكونين يعزز نمو الشعر فقط خذي ملعقة كبيرة من العسل واخلطيها مع ملعقتين صغيرتين من مسحوق القرفة.

ضعي المزيج على فروة رأسك وخصلاتك ثم غطي رأسك بقبعة الاستحمام واتركي المزيج يجف لمدة ساعة. بعد ذلك ، اغسلي شعرك. قولي وداعًا لقلق شعرك باستخدام أقنعة الشعر المصنوعة من البيض وجوز الهند

3. قرفة مع البيض وزيت الزيتون

اخلطي ملعقتين صغيرتين من مسحوق القرفة مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون و 1 بيضة مخفوقة.

ضعي هذا المزيج ودلكيه على فروة رأسك واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل ثم نظفيها بالماء الفاتر.

كرر هذه العملية أسبوعي لجني الفوائد

4. قرفة وزيت الأرجان

فوائد زيت الأركان معروفة في جميع أنحاء العالم. تستخدم على نطاق واسع للعناية بالشعر الطبيعي ، وهذا يعمل بشكل أفضل عند استخدامه مع مكون آخر لا يصدق مثل القرفة.

ما عليك سوى مزج ملعقتين كبيرتين من زيت الأركان مع 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وتدليك فروة رأسك.

اتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل قبل التنظيف بشامبو وبلسم معتدل.

5. قرفة مع مسحوق القرنفل والعسل

غالبًا ما يستخدم مسحوق القرنفل كبلسم طبيعي للعناية بالشعر. ويعتبر مزجها مع مسحوق القرفة والعسل فعالاً بشكل خاص للشعر الرقيق والضعيف.

خذى 3 ملاعق كبيرة من العسل العضوي وأضف إليها ملعقتان صغيرتان من مسحوق القرفة وملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.

امزجيها وضعيها على فروة رأسك وجميع الخصلات بعد ساعة ، اغسليها بالماء الفاتر