عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد القرفة.. أبرزها تحمي من الأورام السرطانية

فوائد القرفة
فوائد القرفة

هناك العديد من فوائد القرفة المجهولة عنا؛ حيث انها من التوابل التي تأتي من أغصان أشجار عائلة Cinnamomum، موطنها منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

 

فوائد القرفة 



ويتم استغلال فوائد القرفة منذ عام 2000 قبل الميلاد في مصر القديمة ، حيث أنه في العصور الوسطى، كان الأطباء يستخدمونها في علاج السعال، و التهاب المفاصل ، والتهاب الحلق .
 

لـ مرضى الضغط .. استشاري يحذر من تناول القرفة والجنزبيل .. فيديو

طريقة عمل أصابع القرفة مع الشيف نورهان ميشيل|فيديو


وبسبب فوائد القرفة ، فهي تعتبر ثاني أكثر أنواع التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود في الولايات المتحدة وأوروبا، وكتوابل ، القرفة متوفرة في شكل مسحوق أو على شكل قطع من اللحاء؛ حيث يمكن للناس أيضًا استخدام زيت القرفة الأساسي لصنع العديد من المكملات الغذائية.

وهناك نوعان رئيسيان من القرفة؛ حيث ان فوائد القرفة لكلاهما مختلفة، واقترحت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات و مضادة لمرض السكر ومضادة للميكروبات.

وتوفر فوائد القرفة الحماية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ، من بين حالات أخرى. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد فوائد القرفة، والتي من أبرزها :

1- غنيه بمضادات الاكسدة :
ومن أبرز فوائد القرفة أنها تحتوي كميات كبيرة من مضادات الأكسدة شديدة الفاعلية من مادة البوليفينول.

2- خصائص مضادة للإلتهابات :
وتعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط .

3- تحمي من أمراض القلب :
قد تحسن فوائد القرفة بعض عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.

4- علاج الحساسية من هرمون الأنسولين :
أثبت أن القرفة تزيد بشكل كبير من الحساسية لهرمون الأنسولين.
 

فوائد القرفة 


5- تقليل مستويات السكر في الدم :
القرفة تخفض مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي في مكافحة مرض السكري؛ حيث أثبتت أن القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، ولها تأثير قوي مضاد لمرض السكري عند 1-6 جرام أو 0.5-2 ملاعق صغيرة يوميًا.

6- تقاوم الامراض التنكسيه العصبية :
وأثبتت الدراسات أن فوائد القرفة تؤدي إلى تحسينات مختلفة لمرض الزهايمر ومرض باركنسون، وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

7- تقي من الإصابة بالسرطان :
وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنبوب الاختبار إلى أن القرفة قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد السرطان.

8- محاربة الالتهابات البكتيرية والفطرية :
وبسبب احتواء القرفة على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، والتي قد تقلل الالتهابات وتساعد في مكافحة تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

9-  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية :
وأظهرت الدراسات المخبرية أن القرفة يمكن أن تساعد في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية -1 ، النوع الرئيسي لفيروس نقص المناعة البشرية لدى البشر.

القرفة فوائد القرفة السرطان امراض القلب الاصابة بالسرطان فيروس نقص المناعة البشرية الحساسية

موضوعات متعلقة

اللحوم الحمراء والمصنعة.. دراسة تكشف النظام الغذائي المسبب لـ سرطان القولون

دراسة: جراحات السمنة تحمي مرضى الكبد الدهني من المضاعفات

دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن تلقيح كبار السن ضد كورونا

دراسة : مستخدمو السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للسكتة الدماغية بنسبة 15%

ترشيحاتنا

فوائد القرفة.. أبرزها تحمي من الأورام السرطانية

لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

بعد خلعها الحجاب.. شاهد اطلالات هدى رمزي

في ختام زيارتها لباريس.. نائبة بايدن وزوجها يكرمان ضحايا هجمات 2015 الإرهابية

الجيش العراقي يعلن القبض على 8 أشخاص.. تفاصيل

الجن العاشق .. خالد الجندي يكشف حقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع لبنان بسبب قرداحي

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

مصرع 14 عنصرا إجراميا خطرا وضبط 608 آخرين فى مواجهة الشرطة خلال أسبوع

الصحة: 503 أشخاص تلقوا الأمصال المضادة للدغ العقرب بأسوان وغادروا المستشفيات

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ