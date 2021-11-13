فوائد القرفة.. أبرزها تحمي من الأورام السرطانية

هناك العديد من فوائد القرفة المجهولة عنا؛ حيث انها من التوابل التي تأتي من أغصان أشجار عائلة Cinnamomum، موطنها منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

فوائد القرفة





ويتم استغلال فوائد القرفة منذ عام 2000 قبل الميلاد في مصر القديمة ، حيث أنه في العصور الوسطى، كان الأطباء يستخدمونها في علاج السعال، و التهاب المفاصل ، والتهاب الحلق .





وبسبب فوائد القرفة ، فهي تعتبر ثاني أكثر أنواع التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود في الولايات المتحدة وأوروبا، وكتوابل ، القرفة متوفرة في شكل مسحوق أو على شكل قطع من اللحاء؛ حيث يمكن للناس أيضًا استخدام زيت القرفة الأساسي لصنع العديد من المكملات الغذائية.



وهناك نوعان رئيسيان من القرفة؛ حيث ان فوائد القرفة لكلاهما مختلفة، واقترحت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات و مضادة لمرض السكر ومضادة للميكروبات.



وتوفر فوائد القرفة الحماية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ، من بين حالات أخرى. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد فوائد القرفة، والتي من أبرزها :



1- غنيه بمضادات الاكسدة :

ومن أبرز فوائد القرفة أنها تحتوي كميات كبيرة من مضادات الأكسدة شديدة الفاعلية من مادة البوليفينول.



2- خصائص مضادة للإلتهابات :

وتعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط .



3- تحمي من أمراض القلب :

قد تحسن فوائد القرفة بعض عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.



4- علاج الحساسية من هرمون الأنسولين :

أثبت أن القرفة تزيد بشكل كبير من الحساسية لهرمون الأنسولين.



فوائد القرفة



5- تقليل مستويات السكر في الدم :

القرفة تخفض مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي في مكافحة مرض السكري؛ حيث أثبتت أن القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، ولها تأثير قوي مضاد لمرض السكري عند 1-6 جرام أو 0.5-2 ملاعق صغيرة يوميًا.



6- تقاوم الامراض التنكسيه العصبية :

وأثبتت الدراسات أن فوائد القرفة تؤدي إلى تحسينات مختلفة لمرض الزهايمر ومرض باركنسون، وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات.



7- تقي من الإصابة بالسرطان :

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنبوب الاختبار إلى أن القرفة قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد السرطان.



8- محاربة الالتهابات البكتيرية والفطرية :

وبسبب احتواء القرفة على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، والتي قد تقلل الالتهابات وتساعد في مكافحة تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.



9- مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية :

وأظهرت الدراسات المخبرية أن القرفة يمكن أن تساعد في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية -1 ، النوع الرئيسي لفيروس نقص المناعة البشرية لدى البشر.