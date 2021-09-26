تعرف على سر القرفة والعسل في جمال البشرة

تعانى اغلب الفتيات من مشاكل في البشرة من التصبغات والجفاف وعدم توحيد لون البشرة وهو ما يتسبب في اللجوء الى شراء بعض مستحضرات التجميل باهظة الثمن.

وقدمت الدكتورة الصيدلانية أية صقر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض فوائد العسل والقرفة للبشرة.

وأوضحت الصيدلانية أية صقر أن من فوائد العسل والقرفة للوجه ما يلي:-

• أنّ العسل يعالج السعال والحروق، ويُسهم في علاج العديد من الأمراض الجلديّة.

• يمنح البشرة النعومة والنضارة ويجعلها مُشرقةً.

• يُرطّب البشرة بشكلٍ طبيعيٍّ دون أن يجعلها تبدو دهنيةً.

• ينظّف البشرة ويخلّصها من الشوائب والأتربة العالقة على سطحها.

• يقشر البشرة؛ إذ يعد مقشراً طبيعيّاً لها، ويُمكن خلطه ببعض المواد الطبيعية الأخرى وأهمها اللوز المطحون والليمون للحصول على فائدةٍأكبر في تقشير البشرة.

• يُغذّي البشرة بفضل احتواءه على العديد من المعادن والفيتامينات.

• يخلص البشرة من الميكروبات والبكتيريا التي قد تعلق بها.

• يُساعد في تبييض البشرة وتفتيح لونها.

• يقي البشرة من حب الشباب.

• يقاوم جفاف الجلد ويجعله أكثر صحةً

• تجديد خلايا البشرة وإصلاح التالفة منها.

• يُعد مفيداً للبشرة الدّهنية؛ لأنّها أكثر أنواع البشرة عُرضةً للمشاكل وأهمها حبّ الشباب.