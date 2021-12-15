أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك موديل 2021 في مصر|صور

تتعدد الاختيارات المقدمة من قبل شركات تصنيع السيارات المختلفة، ويتفنن كل صانع في إظهار العديد من النقاط، التي تتعلق بالناحية الفنية والتجهيزات الداخلية، بينما تبحث شريحة كبيرة من راغبي شراء السيارات، عن نسخة تلبي احتياجاتهم ولعل أبرز هذه الاحتياجات هي ناقل الحركة الأوتوماتيكي، إضافة إلى القيمة السعرية المناسبة.

يطرح موقع "صدى البلد" الاخباري، أبرز 5 سيارات سيدان أوتوماتيك موديل 2021.

1 ـ سوزوكي سويفت ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع الأمامي.

تحتوي سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 على مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، زجاج كهربائي للأربعة أبواب، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و جنوط رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، و مصابيح انسيابية، و العديد من وسائل الرافهية والتحكم.

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير موديال 2021:

الفئة الأولى HIGHLINE بسعر206500 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINEبسعر214500 جنيه.

2 ـ شيفرولبه اوبترا

زودت شيفروليه اوبترا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 147 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي مكونه من 6 سرعات.

دعمت شيفروليه اوبترا موديل 2021 بمكيف هواء يدوي، ونظام صوتي وترفيهي يضم راديو CD، ومدخل USB و AUX، وعدد 4 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة للتحكم في مستوى الصوت، بالاضافة إلى فتحة سقف للفئة عالية التجهيز، ومستشعرات ركن خلفية لد\عم قائد المركبة على عملية الاصطفاف.

أسعار شيفروليه اوبترا موديل 2021:

الفئة الأولى جميع الكماليات بسعر204000 جنيه.

الفئة الثانية هاي لاين بسعر 215400 جنيه.

الفئة الثالثة توب لاين بسعر 221900 جنيه.

3 ـ هيونداي اكسنت RB

جاءت اكسنت RB موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

حصلت سيارة هيونداي على باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة مثل، فتحة سقف كهربائية، و مقود حركة مدعوم بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية، مثبت سرعة، بالاضافة إلى تكييف هواء، وزجاج كهربائى، وعدد 4 مكبرات صوتية.

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2021:

الفئة الأولي TINTED GLASSبسعر215900 جنيه.

الفئة SR / TINTED GLASS بسعر 225900 جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS TINTED GLASS بسعر 231900 جنيه.

الفئة الرابعة DAB ABS PLUS TINTED GLASS بسعر 241900 جنيه.

الفئة الخامسة HIGHLINE TINTED GLASS بسعر 251900 جنيه.

4 ـ زوتي Z560

ينتمي طراز زوتي Z560 لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي توربو، ليولد قوة 150 حصان، وعزم أقصي للدوران 200 نيوتن / متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

كما دعمت بنظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ecs، كما تتضمنت أنظمة تحكم في توزيع الفرامل CBD، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، وزر تشغيل المحر، ونظام الدخول بدون مفتاح، ومثبت سرعة.

يبلغ سعر سيارة زوتي Z560 موديل 2021 بـ 265 ألف جنيه.

5 ـ فيات تيبو

تتمتع سيارة فيات تيبو موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانوال وأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية.

تتوافر سيارة فيات تيبو بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

أسعار فيات تيبو موديل 2021:

الفئة الأولى PACK1 بسعر 267900 جنيه.

الفئة الثانية PACK2 بسعر309900 جنيه.